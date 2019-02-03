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03.02.2019  13:39   

Бадминтон. Триумфальное выступление харьковчанок (ФОТО)

В Киеве состоялся Кубок Украины по бадминтону, на котором представители Харьковской области добыли четыре национальных трофея из пяти возможных.


//objectiv.tv
Как сообщает МГ Объектив, двукратными обладательницами Кубка стали Марина Ильинская и Елизавета Жаркая.
 
Ильинская, будучи второй сеяной на турнире, выиграла женскую одиночную категорию. В финале в трех геймах она переиграла первого номера посева Наталью Войцех из Днепра — 21:16, 19-21, 21:13.
 
Вместе с Жаркой они стали лучшими в женской парной номинации, где в финале им противостоял николаевско-харьковский дуэт Юлия Казаринова – Елена Прус. Счет по геймам — 21:8, 21:9.
 
Второе для себя «золото» Жаркая добыла в смешанной парной категории вместе с Валерием Атращенковым. В главном поединке турнира они оказались сильнее днепровского тандема Войцех – Кирилл Леонов, 21:16, 21:13.
 
В мужской «одиночке» первенствовал харьковчанин Артем Почтарев. В статусе лидера посева он дошел до финала, в котором справился с Данилом Боснюком из Днепра — 23:21, 21:12.
 
В мужской парной номинации харьковский дуэт Виталий Конов – Александр Шмундяк до финала добрался, но в нем не сыграл из-за травмы Конова. Днепряне Иван Дружченко и Александр Колесник получили титул автоматически.
 
Бронзовыми призерами от Харьковской области стали Дмитрий Завадский и Анна Михалькова (одиночные разряды), Иван Мединский и Геннадий Натаров, Анастасия Прозорова и Валерия Рудакова, а также Дарья Самарчанц (парные разряды), и Владислава Лесная – Конов (микст). Готовили спортсменов к медальным выступлениям тренеры — Геннадий Махновский и Михаил Стерин.
Источник:   МГ Объектив
 Тэги:  бадминтон, два золота, харьков
 
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