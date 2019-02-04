04.02.2019 13:48

Волейбол. 20-летний юбилей Харьковчанки

Спортивный волейбольный клуб «Харьковчанка», который функционирует на базе Харьковского национального педагогического университета им. Г. Сковороды, отпраздновал 20-летний юбилей.



//city.kharkov.ua

В празднике приняли участие руководство и преподаватели вуза, представители Харьковского областного отделения Национального олимпийского комитета, Харьковской областной федерации волейбола, участники клуба «Харьковчанка» всех поколений и их тренеры.

По случаю юбилея группа спортсменов и тренеров была отмечена дипломами Национального олимпийского комитета, которые им вручил председатель Харьковского областного отделения НОК Украины Виктор Христоев. Также коллективу университета за преданность и воплощение в жизнь олимпийских ценностей была вручена Почетная грамота отделения НОК, которую получил вместе с памятным кубком почетный президент клуба, его основатель, ректор вуза Иван Прокопенко.

В рамках празднования в спортзале имени заслуженного тренера СССР по волейболу Василия Титаря состоялся турнир женских команд, в котором приняли участие кроме харьковских спортсменок волейболистки из Днепра и Житомира. По итогам игры 1-е место заняла команда - «ХНПУ-Харьковчанка», 2-е место - «Алант-ДНУ» (Днепр), 3-е - «Харьковчанка Легенда», 4-е место - команда «Полесянка» (Житомир).

Справка. Волейбольный клуб «Харьковчанка» был основан в 1998 году и до 2017 его возглавлял Анатолий Казьмерчук, выпускник факультета физического воспитания педагогического университета. В качестве второго тренера с командой работали мастера спорта СССР Татьяна Яцык и Александр Сосницкий. Уже в сезоне 1999-2000 г. команда заняла 5-е место в Высшей лиге чемпионата страны.

С 2005 по 2017 годы команда была постоянным участником чемпионатов студенческой и любительской высших лиг Украины, где боролась за призовые места. Дважды (2005 и 2017 годы) «Харьковчанка» занимала 2-е место на чемпионатах Украины среди женских команд Высшей лиги.

В 2017 году главным тренером команды стала Евгения Стрельникова и уже в следующем сезоне (2017-2018 годов) спортменки заняли 5-е место в Высшей лиге чемпионата Украины, стали серебряными призерами Кубка, Суперкубка им. Ю. Пояркова Харьковской области и областных ежегодных соревнований «Спорт на протяжении жизни». Сегодня комнада успешно продолжает играть в Высшей лиге, принимает участие в финальных играх Кубка и Суперкубка города Харькова.