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04.02.2019  14:53   

Борьба. Харьковчане - чемпионы и призеры всеукраинского турнира

Юные харьковские борцы успешно выступили на всеукраинском турнире.


//city.kharkov.ua
Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе среди юниоров и юношей проходил с 1 по 3 февраля в Конотопе.
 
В соревнованиях приняли участие 350 спортсменов в возрасте от 8 до 15 лет. Харьков на турнире представили воспитанники борцовского клуба «Харьковские львы», которые заняли призовые места в разных весовых категориях. 
 
Так, 1-е место завоевал Глеб Лученцов (42 кг), 2-е место заняли Максим Поплавский (38 кг) и Даниил Ребров (41 кг), 3-е место – Егор Полупан (35 кг), Павел Торяник (48 кг) и Илларион Турчанников (62 кг).
Источник:   Городской совет
 Тэги:  борьба, чемпионы и призеры, харьков
 
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