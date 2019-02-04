04.02.2019 14:53

Борьба. Харьковчане - чемпионы и призеры всеукраинского турнира

Юные харьковские борцы успешно выступили на всеукраинском турнире.



//city.kharkov.ua

Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе среди юниоров и юношей проходил с 1 по 3 февраля в Конотопе.

В соревнованиях приняли участие 350 спортсменов в возрасте от 8 до 15 лет. Харьков на турнире представили воспитанники борцовского клуба «Харьковские львы», которые заняли призовые места в разных весовых категориях.

Так, 1-е место завоевал Глеб Лученцов (42 кг), 2-е место заняли Максим Поплавский (38 кг) и Даниил Ребров (41 кг), 3-е место – Егор Полупан (35 кг), Павел Торяник (48 кг) и Илларион Турчанников (62 кг).