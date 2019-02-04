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04.02.2019  17:27   

Победное возвращение харьковских легкоатлетов

На чемпионате Украины по легкой атлетике среди юношей и девушек в помещении сборная Харьковской области завоевала девять наград.


//sportevents.kharkiv.ua
Участие в соревнованиях приняли спортсмены 2002 года рождения и младше из 25 регионов страны, а по их итогам легкоатлеты Харьковщины завоевали 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.
 
Как сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА, Татьяна Гамора с результатом 3.70 м победила в секторе для прыжков с шестом. Еще одну золотую медаль получила Анастасия Матузная, которая показала лучший результат в 3516 очков в пятиборье.
 
Второе место в пятиборье заняла еще одна харьковская легкоатлетка Дарья Кривша (3448 очков).
 
Также серебряными призерами чемпионата стали: Самуэль Эдокпаи – прыжки в длину (6.67 м), Владислава Савинова – бег на 2000м с препятствиями (7:07.06) и Илья Отрешко – бег на 2000м с препятствиями (6:19.42).
 
На счету Ильи Отрешко была и бронзовая награда, которую он завоевал в беге на 3000м (9:23.99).
 
Кроме того, бронзовыми призерами стали Янина Юрченко – бег на 200м (25.87 сек.) и Ярослав Клименко – семиборье (3875 очков).
 
В командном зачете сборная Харьковской области заняла четвертое место. Первое было за спортсменами Донецкой области.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  триумф, успех легкоатлетов, харьков, чемпионат украины, юниоры
 
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