04.02.2019 17:27

Победное возвращение харьковских легкоатлетов

На чемпионате Украины по легкой атлетике среди юношей и девушек в помещении сборная Харьковской области завоевала девять наград.



//sportevents.kharkiv.ua

Участие в соревнованиях приняли спортсмены 2002 года рождения и младше из 25 регионов страны, а по их итогам легкоатлеты Харьковщины завоевали 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.

Как сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА, Татьяна Гамора с результатом 3.70 м победила в секторе для прыжков с шестом. Еще одну золотую медаль получила Анастасия Матузная, которая показала лучший результат в 3516 очков в пятиборье.

Второе место в пятиборье заняла еще одна харьковская легкоатлетка Дарья Кривша (3448 очков).

Также серебряными призерами чемпионата стали: Самуэль Эдокпаи – прыжки в длину (6.67 м), Владислава Савинова – бег на 2000м с препятствиями (7:07.06) и Илья Отрешко – бег на 2000м с препятствиями (6:19.42).

На счету Ильи Отрешко была и бронзовая награда, которую он завоевал в беге на 3000м (9:23.99).

Кроме того, бронзовыми призерами стали Янина Юрченко – бег на 200м (25.87 сек.) и Ярослав Клименко – семиборье (3875 очков).

В командном зачете сборная Харьковской области заняла четвертое место. Первое было за спортсменами Донецкой области.