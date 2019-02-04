04.02.2019 18:14

Футбол. В харьковском Металлисте 1925 - пополнение из Одессы (ВИДЕО)

Из Южной Пальмиры в Первую Столицу перебрался Андрей Фаюк.



//metalist1925.com

Как сообщает сайт харьковского ФК "Металлист 1925", заключено соглашение с очередным новичком.

Это Андрей Фаюка - 25-летний воспитанник одесского футбола (СДЮШОР "Черноморец" (первые тренеры - Виктор Голиков и Леонид Гайдаржи).

В Чемпионате ДЮФЛУ играл за овидопольску ДЮСШ (24 матча, два забитых мяча).

До вхождения в состав желто-синих Андрей Фаюк был нападающим "Горняка-Спорт".

Фаюк Андрей Алексеевич родился 30 сентября 1993. Рост - 186 см. Вес - 77 кг.

На профессиональном уровне играл за одесский "Реал Фарм" (45 матчей, 7 голов), Новокаховский "Энергию" (29 матчей, 11 голов), Тернопольской "Ниву" (17 матчей, 1 гол) и "Горняк-Спорт" (52 матча, 9 голов).

Основная позиция - нападающий. В "Металлисте 1925" будет выступать под 37-м номером.