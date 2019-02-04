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04.02.2019  18:14   

Футбол. В харьковском Металлисте 1925 - пополнение из Одессы (ВИДЕО)

Из Южной Пальмиры в Первую Столицу перебрался Андрей Фаюк.


//metalist1925.com
Как сообщает сайт харьковского ФК "Металлист 1925", заключено соглашение с очередным новичком.
 
Это Андрей Фаюка - 25-летний воспитанник одесского футбола (СДЮШОР "Черноморец" (первые тренеры - Виктор Голиков и Леонид Гайдаржи). 
 
В Чемпионате ДЮФЛУ играл за овидопольску ДЮСШ (24 матча, два забитых мяча).
 
До вхождения в состав желто-синих Андрей Фаюк был нападающим "Горняка-Спорт".
 
Фаюк Андрей Алексеевич родился 30 сентября 1993. Рост - 186 см. Вес - 77 кг.
 
На профессиональном уровне играл за одесский "Реал Фарм" (45 матчей, 7 голов), Новокаховский "Энергию" (29 матчей, 11 голов), Тернопольской "Ниву" (17 матчей, 1 гол) и "Горняк-Спорт" (52 матча, 9 голов).
 
Основная позиция - нападающий. В "Металлисте 1925" будет выступать под 37-м номером.
Источник:   Официальный сайт Металлиста 1925
 Тэги:  футбол, новичок фаюк, харьков, металлист 1925
 
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