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04.02.2019  19:33   

Стрельба из лука. Медальный урожай харьковских спортсменов

Чемпионат Украины по стрельбе из лука прошел с 29 января по 4 февраля во Львове.


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В соревнованиях приняли участие спортсмены из шести областей.
 
В категории «Классический лук» среди мужчин олимпийский чемпион Виктор Рубан в одном из упражнений установил рекорд Украины, набрав 596 очков из 600, но не смог войти в тройку призеров, завершив соревнования на 4 месте.
 
В категории «Блочный лук» в личном зачете среди мужчин харьковчанин Вадим Головко завоевал  золотую медаль.
 
Еще один харьковчанин Владимир Каменский завоевал «бронзу» в личном зачете в категории «Классический лук» среди юниоров.
 
В командном первенстве среди юниоров в классическом луке второе и третье места заняли две харьковские команды - «Харьковская-1» (Александр Грекулов, Леонид Дикань, Владимир Каменский) и «Харьковская-2» (Михаил Бойко, Никита Кравчук и Игорь Гулич) соответственно.
 
В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла 4-е место.
 
Соревнования стали отборочными для участия в чемпионате Европы, который состоится с 28 февраля по 3 марта в Турции. С учетом результатов, в состав национальной сборной вошли воспитанники СДЮСШОР «Коммунар» Валерия Онищук, Александр Грекулов, Владимир Каменский и Леонид Дикань.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  стрельба из лука, чемпионы и призеры, харьков
 
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