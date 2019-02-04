04.02.2019 19:33

Стрельба из лука. Медальный урожай харьковских спортсменов

Чемпионат Украины по стрельбе из лука прошел с 29 января по 4 февраля во Львове.



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В соревнованиях приняли участие спортсмены из шести областей.

В категории «Классический лук» среди мужчин олимпийский чемпион Виктор Рубан в одном из упражнений установил рекорд Украины, набрав 596 очков из 600, но не смог войти в тройку призеров, завершив соревнования на 4 месте.

В категории «Блочный лук» в личном зачете среди мужчин харьковчанин Вадим Головко завоевал золотую медаль.

Еще один харьковчанин Владимир Каменский завоевал «бронзу» в личном зачете в категории «Классический лук» среди юниоров.

В командном первенстве среди юниоров в классическом луке второе и третье места заняли две харьковские команды - «Харьковская-1» (Александр Грекулов, Леонид Дикань, Владимир Каменский) и «Харьковская-2» (Михаил Бойко, Никита Кравчук и Игорь Гулич) соответственно.

В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла 4-е место.

Соревнования стали отборочными для участия в чемпионате Европы, который состоится с 28 февраля по 3 марта в Турции. С учетом результатов, в состав национальной сборной вошли воспитанники СДЮСШОР «Коммунар» Валерия Онищук, Александр Грекулов, Владимир Каменский и Леонид Дикань.