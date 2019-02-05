05.02.2019 11:54

На чемпионате Украины харьковские борцы завоевали высшие награды

Харьковские спортсмены успешно выступили на чемпионате Украины по греко-римской борьбе среди взрослых, который прошел в городе Кременчуг.



// city.kharkov.ua

По итогам соревнований сборная Харьковской области получила одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.



Высшую награду принес Ярослав Фильчаков, который в финале выиграл у соперника из Тернопольской области. Харьковчанин стал чемпионом Украины в весе до 82 кг.



Серебряную медаль завоевал харьковчанин Семен Новиков. В весовой категории до 87 кг борец выиграл три поединка, но в финале уступил серебряному призеру Олимпийских игр Жану Беленюку из Полтавской области.



Бронзовые награды чемпионата завоевали Андрей Кулик (до 72 кг) и Владислав Коваленко (до 130 кг).



Эти соревнования были отборочными для участия в чемпионате Европы, который состоится в апреле в Бухаресте (Румыния).