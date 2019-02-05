На чемпионате Украины харьковские борцы завоевали высшие награды

Харьковские спортсмены успешно выступили на чемпионате Украины по греко-римской борьбе среди взрослых, который прошел в городе Кременчуг.
По итогам соревнований сборная Харьковской области получила одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.
Высшую награду принес Ярослав Фильчаков, который в финале выиграл у соперника из Тернопольской области. Харьковчанин стал чемпионом Украины в весе до 82 кг.
Серебряную медаль завоевал харьковчанин Семен Новиков. В весовой категории до 87 кг борец выиграл три поединка, но в финале уступил серебряному призеру Олимпийских игр Жану Беленюку из Полтавской области.
Бронзовые награды чемпионата завоевали Андрей Кулик (до 72 кг) и Владислав Коваленко (до 130 кг).
Эти соревнования были отборочными для участия в чемпионате Европы, который состоится в апреле в Бухаресте (Румыния).
Браться за важные дела сегодня по возможности не стоит: неадекватная оценка ситуации грозит обернуться серьезными просчетами.
Облачно, днем по городу и местами по области небольшой дождь. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
Говый год по китайскому календарю наступит 5 февраля 2018 года, а закончится 24 января 2020-го.
влажн.:
давл.:
ветер: