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05.02.2019  11:54   

На чемпионате Украины харьковские борцы завоевали высшие награды

Харьковские спортсмены успешно выступили на чемпионате Украины по греко-римской борьбе среди взрослых, который прошел в городе Кременчуг.


// city.kharkov.ua

По итогам соревнований сборная Харьковской области получила одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. 

Высшую награду принес Ярослав Фильчаков, который в финале выиграл у соперника из Тернопольской области. Харьковчанин стал чемпионом Украины в весе до 82 кг.

Серебряную медаль завоевал харьковчанин Семен Новиков. В весовой категории до 87 кг борец выиграл три поединка, но в финале уступил серебряному призеру Олимпийских игр Жану Беленюку из Полтавской области.

Бронзовые награды чемпионата завоевали Андрей Кулик (до 72 кг) и Владислав Коваленко (до 130 кг). 

Эти соревнования были отборочными для участия в чемпионате Европы, который состоится в апреле в Бухаресте (Румыния).

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  борьба, чемпионат украины, харьков
 
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