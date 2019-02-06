06.02.2019 13:19

Международный фестиваль MEGAPOLIS пройдет в Харькове

6 апреля, во Дворце спорта им. Кирпы «Локомотив» состоится Международный фестиваль танца Megapolis.



//sportevents.kharkiv.ua

6 апреля, во Дворце спорта им. Кирпы «Локомотив» пройдет Международный фестиваль танца Megapolis, который соберет на одной площадке более 100 команд всех направлений, а это около 3000 участников из разных уголков Украины и ближнего зарубежья.

Визитная карточка фестиваля – это серия мастер-классов по постановочной работе и основам разных танцевальных направлений для танцоров и преподавателей.

У каждого участника будет возможность повысить свой профессиональный уровень, познакомиться с коллегами из других команд, а у зрителей – насладится уникальным зрелищем!

Отметим, что Международный танцевальный фестиваль Megapolis проводится по всем танцевальным направлениям с 2012 года, является самым ярким событием для танцоров и зрителей.