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06.02.2019  13:19   

Международный фестиваль MEGAPOLIS пройдет в Харькове

6 апреля, во Дворце спорта им. Кирпы «Локомотив» состоится Международный фестиваль танца Megapolis.


//sportevents.kharkiv.ua
6 апреля, во Дворце спорта им. Кирпы «Локомотив»  пройдет Международный фестиваль танца Megapolis, который соберет на одной площадке более 100 команд всех направлений, а это около 3000 участников из разных уголков Украины и ближнего зарубежья.
 
Визитная карточка фестиваля –  это серия мастер-классов по постановочной работе и основам разных танцевальных направлений для танцоров и преподавателей.
 
У каждого участника будет возможность повысить свой профессиональный уровень, познакомиться с коллегами из других команд, а у зрителей – насладится уникальным зрелищем!
 
Отметим, что Международный танцевальный фестиваль Megapolis проводится по всем танцевальным направлениям с 2012 года, является самым ярким событием для танцоров и зрителей.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  фестиваль megapolis, танцы, харьков
 
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