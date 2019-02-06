06.02.2019 15:16

Футбол. Харьковский Металлист 1925 пополнился еще двумя новичками (ВИДЕО)

ФК "Металлист 1925" заключил соглашение еще с двумя новичками.



metalist1925.com

Игроками нашей команды стали 24-летний экс-захиник «Горняка-Спорт" Дмитрий Сидоренко и 28-летний экс-полузащитник "Авангарда" Дмитрий Гранкин.

Дмитрий Сидоренко

Позиция - защитник

Дата рождения - 31 июля 1994

Рост - 190 см. Вес - 85 кг.

Дмитрий Сидоренко - воспитанник Мариупольского футбола, а именно ФК "Мариуполь" (первые тренеры - Валерий Коротков и Юрий Ярошенко). В Чемпионате ДЮФЛУ играл за ФК "Мариуполь", всего в его активе 36 матчей и один забитый мяч.

На профессиональном уровне выступал за мариупольский "Ильичевец-2", ФК "Мариуполь" U-19 ПФК "Сумы", МФК «Кремень», «Ингулец-2" и "Горняк-Спорт". В составе последнего провел полтора года (41 матч, два забитых мяча). Основная позиция - центральный защитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 2-м номером.

Дмитрий Гранкин

Позиция - полузащитник

Дата рождения - 11 июня 1990

Рост - 184 см. Вес - 79 кг.

Дмитрий Гранкин - воспитанник харьковского футбола, а именно ФК "Металлист" (первый тренер - Валерий Мкртчан). В Чемпионате ДЮФЛУ в составе харьковской команды провел 82 матча, в которых отметился 19-ю забитыми мячами.

На профессиональном уровне выступал за дубль "Металлиста", "Гелиос" и "Авангард", а также любительские "Солли Плюс" и "Электротяжмаш". Последним клубом Дмитрия был краматорский "Авангард", за который в Пеши части этого сезона он провел 10 матчей. Основная позиция - опорный полузащитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 18-м номером.