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06.02.2019  15:16   

Футбол. Харьковский Металлист 1925 пополнился еще двумя новичками (ВИДЕО)

ФК "Металлист 1925" заключил соглашение еще с двумя новичками.


metalist1925.com
Игроками нашей команды стали 24-летний экс-захиник «Горняка-Спорт" Дмитрий Сидоренко и 28-летний экс-полузащитник "Авангарда" Дмитрий Гранкин. 
 
Дмитрий Сидоренко
 
Позиция - защитник 
Дата рождения - 31 июля 1994 
Рост - 190 см. Вес - 85 кг. 
 
Дмитрий Сидоренко - воспитанник Мариупольского футбола, а именно ФК "Мариуполь" (первые тренеры - Валерий Коротков и Юрий Ярошенко). В Чемпионате ДЮФЛУ играл за ФК "Мариуполь", всего в его активе 36 матчей и один забитый мяч.
 
На профессиональном уровне выступал за мариупольский "Ильичевец-2", ФК "Мариуполь" U-19 ПФК "Сумы", МФК «Кремень», «Ингулец-2" и "Горняк-Спорт". В составе последнего провел полтора года (41 матч, два забитых мяча). Основная позиция - центральный защитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 2-м номером. 
 
Дмитрий Гранкин 
 
Позиция - полузащитник
Дата рождения - 11 июня 1990
Рост - 184 см. Вес - 79 кг. 
 
Дмитрий Гранкин - воспитанник харьковского футбола, а именно ФК "Металлист" (первый тренер - Валерий Мкртчан). В Чемпионате ДЮФЛУ в составе харьковской команды провел 82 матча, в которых отметился 19-ю забитыми мячами. 
 
На профессиональном уровне выступал за дубль "Металлиста", "Гелиос" и "Авангард", а также любительские "Солли Плюс" и "Электротяжмаш". Последним клубом Дмитрия был краматорский "Авангард", за который в Пеши части этого сезона он провел 10 матчей. Основная позиция - опорный полузащитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 18-м номером. 
 
Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, новички металлист 1925, харьков
 
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