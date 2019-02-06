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06.02.2019  18:49   

Стрельба из лука. Харьковчане - чемпионы и призеры первенства Украины

С 28 января по 3 февраля во Львове состоялся чемпионат Украины по стрельбе из лука в помещении среди взрослых и юниоров, на котором спортсмены Первой столицы завоевали четыре награды.


//kharkivoda.gov.ua
Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
 
Участие в соревнованиях приняли более 200 спортсменов, которые представляли 14 областей страны и Киев, и разыграли медали в стрельбе из классического и блочного лука. По итогам чемпионата харьковские лучники завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
 
В личных соревнованиях из блочного лука чемпионом Украины стал Вадим Головко. В финале харьковчанин со счетом 144:141 выиграл у киевлянина Дмитрия Львовского.
 
В командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука харьковская команда, в состав которой вошли Вадим Головко, Александр Соколов и Дмитрий Шуть, остановились в шаге от медалей, уступив в поединке за третье место команде Киева.
 
Остальные медали были добыты юниорами в стрельбе из классического лука. Владимир Каменский занял третье место в личных соревнованиях, со счетом 6:4 выиграв в «бронзовом» финале у другого харьковского лучника Александра Грекулова.
 
В командном первенстве среди юниоров Владимир Каменский, Александр Грекулов и Леонид Дикань, которые выступали за команду «Харьковская область-1», заняли второе место, уступив 2:6 в финале команде Черновицкой области. Бронзовую медаль завоевала команда «Харьковская область-2», в состав которой вошли Михаил Бойко, Никита Кравчук и Игорь Гулич.
 
В стрельбе из классического лука среди взрослых харьковские лучники остались без медалей. Ближайшим к цели был Виктор Рубан, но в полуфинале уступил будущему чемпиону Маркияну Ивашко со Львова, а в поединке за третье место не смог выиграть у Владислава Лесняка из Сум.
 
В личных соревнованиях среди женщин в классическом луке чемпионкой стала Полина Родионова из Сум. Харьковчанка Екатерина Дубровина заняла пятое место.
 
Чемпионат Украины был одним из этапов отбора национальной сборной Украины к чемпионату Европы по стрельбе из лука в помещении среди взрослых и юниоров, который с 26 февраля по 2 марта состоится в Турции.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  стрельба из лука, чемпионы и призеры, харьков
 
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