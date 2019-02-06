06.02.2019 19:33

Тхэквондо. Харьковчане успешно выступили в Германии

В немецком городе Зиндельфинген состоялся международный турнир 2st European Presidents Cup for Children, на котором спортсмены Харьковщины завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.



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Этот Президентский Кубок собрал юных спортсменов трех возрастных групп: 6-8, 9-11 и 12-14 лет. Украину представляли юные тхэквондисты из разных областей, в том числе Харьковской.

Среди спортсменов 2008-2010 годов рождения победу в весовой категории до 27кг завоевал Александр Небоженко. На пути к финалу он выиграл у соперников из Греции и США, а в поединке за «золото» со счетом 21:13 победил другого украинского спортсмена Евгения Тито из Киевской области.

Кроме золотой медали, Александр также получил дополнительную лицензию на чемпионат Европы среди юношей.

В соревнованиях среди кадетов (спортсмены 12-14 лет) харьковчанка Маргарита Крайнова заняла второе место в весе свыше 59кг. Она успешно дошла до финала, где уступила сопернице из Германии.

Бронзовую медаль в соревнованиях среди кадетов в весе до 37кг завоевала Дарья Костеневич.

В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА отмечают, что с 7 по 12 февраля в Турции состоится WT president's Cup - European Region, где за медали и путевки на чемпионаты Европы будут бороться кадеты, юниоры и взрослые. Украину будут представлять и харьковские тхэквондисты.