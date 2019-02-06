Главная Новости Спорт Тхэквондо. Харьковчане успешно выступили в Германии
06.02.2019  19:33   

Тхэквондо. Харьковчане успешно выступили в Германии

В немецком городе Зиндельфинген состоялся международный турнир 2st European Presidents Cup for Children, на котором спортсмены Харьковщины завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.


//kharkivoda.gov.u
Этот Президентский Кубок собрал юных спортсменов трех возрастных групп: 6-8, 9-11 и 12-14 лет. Украину представляли юные тхэквондисты из разных областей, в том числе Харьковской.
 
Среди спортсменов 2008-2010 годов рождения победу в весовой категории до 27кг завоевал Александр Небоженко. На пути к финалу он выиграл у соперников из Греции и США, а в поединке за «золото» со счетом 21:13 победил другого украинского спортсмена Евгения Тито из Киевской области.
 
Кроме золотой медали, Александр также получил дополнительную лицензию на чемпионат Европы среди юношей.
 
В соревнованиях среди кадетов (спортсмены 12-14 лет) харьковчанка Маргарита Крайнова заняла второе место в весе свыше 59кг. Она успешно дошла до финала, где уступила сопернице из Германии.
 
Бронзовую медаль в соревнованиях среди кадетов в весе до 37кг завоевала Дарья Костеневич.
 
В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА отмечают, что с 7 по 12 февраля в Турции состоится WT president's Cup - European Region, где за медали и путевки на чемпионаты Европы будут бороться кадеты, юниоры и взрослые. Украину будут представлять и харьковские тхэквондисты.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  тхэквондо, чемпионы и призеры, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.12 Спорт В Харькове пройдет серия национальных турниров по тхэквондо 03.12 Спорт Харьковская тхэквондистка - сильнейшая на континенте 13.11 Спорт Харьковский тхэквондист - сильнейший в Европе
 
 

Видео

В Харькове установили новые тарифы на проезд в городском электротранспорте
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 