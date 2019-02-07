Стал известен очередной соперник харьковского чемпиона

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC, воспитанник харьковского бокса Александр Гвоздик узнал имя оппонента в дебютной защите титула.
Как сообщает журналист ESPN Дэн Рафаэль на своей странице в Twitter, следующим соперником украинца будет представитель Франции Дуду Нгумбу.
Отметим, что свой последний бой француз Нгумбу провел в мае 2018 года, когда решением судей победил Йоанна Конголо. Сейчас в активе Нгумбу 38 побед (14 нокаутов) в 46 поединках.
Встреча Гвоздика и Нгумбу должна состояться 30 марта в США.
День будет подогревать амбиции, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви. Только старайтесь не задевать чужих чувств – это может окончиться плачевно.
Четверг в Харькове будет облачным. Ночью и утром небольшой снег, мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, местами по области туман. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Этот день – один из самых интересных с точки зрения предсказания погоды.
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