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07.02.2019  13:43   

Стал известен очередной соперник харьковского чемпиона

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC, воспитанник харьковского бокса Александр Гвоздик узнал имя оппонента в дебютной защите титула.


Александр Гвоздик. Фото: informat.com.ua

Как сообщает журналист ESPN Дэн Рафаэль на своей странице в Twitter, следующим соперником украинца будет представитель Франции Дуду Нгумбу.

Отметим, что свой последний бой француз Нгумбу провел в мае 2018 года, когда решением судей победил Йоанна Конголо. Сейчас в активе Нгумбу 38 побед (14 нокаутов) в 46 поединках.

Встреча Гвоздика и Нгумбу должна состояться 30 марта в США.

Тэги:  бокс, харьков, гвоздик, чемпион, пояс, соперик
 
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