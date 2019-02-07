Волейбол. Треск и блеск Политехника: после фиаско аутсайдеру - победа над вице-чемпионом

07.02.2019 15:19

Харьковский клуб реабилитировался за поражение от Мавп.

Харьковский баскетбольный клуб Политехник победил в домашнем матче Днепр в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч со счетом 80:73.

Перед домашней игрой с «Днепром» главный тренер БК «Политехник» Владимир Коваль и второй тренер Тимур Арабаджи на тренировках настраивали своих подопечных на бой с вице-чемпионом. Перед харьковчанами стояла задача прервать серию поражений и добыть свою первую победу в этом году.

Игра «Политехник» - «Днепр» открывала четвертый круг чемпионата. С первых минут встречи «Днепр» завладел лидерством и оторвался в счете на 7 очков, но уже после пятой минуты «Политехник» смог сравнять счет и к концу периода выйти вперед 20:15. В этом матче «политехники» показали, как умеют защищаться. Агрессивная оборона не позволила лидерам «Днепра» забивать легкие очки, а каждая результативная атака давался гостям с трудом.

Во второй десятиминутке харьковчане также забили двадцать очков и ушли на большой перерыв с преимуществом в 7 пунктов 40:33.

В третьей четверти хозяева ускорили темп своих атак. Главной движущей силой харьковчан был дуэт легионеров Кромер и Грэм, которые на двоих смогли реализовать 50 очков: 26 и 24 соответственно. Вдобавок, Девис (12) и Козлов (9) забрасывали соперника точными дальними попаданиями. Завершили четверть с перевесом в 20 очков 69:49.

В заключительном периоде «Днепр» решил повторить сценарий предыдущего матча с «Черкасскими Мавпами» и в какой-то степени в этом преуспел, сократив отставание до 7 очков. Последние минуты стали «валидольными» для болельщиков харьковского клуба, но «политехники» смогли удержаться и добыли свою первую победу в этом году 80:73. Этот успех стал историческим для «Политехника», так как команда еще ни разу не обыгрывала БК «Днепр». И эта крепость пала.

Серия домашних игр для БК «Политехник» продолжиться. 13 февраля состоится встреча с БК «Запорожье», а 15 февраля с МБК «Николаев». Игры пройдут во Дворце спорта «Локомотив». Начало матчей, уже традиционно, в 18:30.