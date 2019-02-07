07.02.2019 15:15

Немецкие «фаны» прилетят в Харьков в сопровождении полицейских (ФОТО)

УЕФА присудило матчу «Шахтер» - «Айнтрахт» высокий уровень риска. Планируется организация не менее 5 чартеров из Франкфурта.



Фото: dynamo.kiev.ua

Ровно через неделю в Украине закончится зимний футбольный пост.

В следующий четверг, в 22:00 первый официальный матч года пройдет в Харькове: «Шахтер» примет немецких «орлов» из Франкфурта — «Айнтрахт».

С понедельника в чаше стадиона «Металлист» кипит работа. Убирают снег, который засыпал всю кромку поля.

За три дня с помощью техники почти справились с задачей и уже чистят секторы.

Сама поляна в хорошем состоянии. Круглосуточно на ней работают системы искусственного освещения поля и специальные установки с обогревом, которые перемещают по газону.

Вечером все это выглядит, как картинка из фантастического кино, очень эффектно. Свежую разметку на поле пока не наносили, это сделают ближе к дню матча.

«Сейчас ведутся плановые работы по техническому обслуживанию системы кейтеринга, технических зон, осуществляются текущие ремонты. С понедельника начнется генеральная уборка трибун - будут вымыты все сиденья, - рассказал «Сегодня» директор по эксплуатации компании «Шахтер Сервис» Вадим Гунько. – Во вторник ожидаем приезд рабочей группы УЕФА. В тот же день начнем работы по установке рекламных конструкций вокруг поля, по монтажу баннеров с логотипами Лиги Европы, протестируем систему автоматического определения голов goal-line. Также со вторника здесь начнут разворачиваться бродкастеры.

«Матч предстоит если не уникальный, то, по крайней мере, не рядовой: ожидается порядка 2500-2700 немецких фанатов. Так много болельщиков гостевой команды в Харьков на еврокубки еще никогда приезжало. Так что будет достаточно горячо, надеюсь, в хорошем смысле этого слова, – продолжает Вадим Гунько. – Будет организовано не менее пяти прямых чартерных рейсов из Франкфурта. Там очень серьезный уровень подготовки: немецких фанов будут сопровождать их полицейские, стюарды и сотрудники клуба по работе с болельщиками. Кстати, УЕФА присудило этому матчу высокий уровень риска. Связано это с тем, что болельщики «Айнтрахта» на предыдущем выездном матче ЛЕ – против «Лацио» в Риме – устроили беспорядки. В результате УЕФА принял решение присудить немецкому клубу двухгодичный «испытательный срок»: еще одно подобное нарушение – и до конца этого срока все выездные матчи пройдут без болельщиков «Айнтрахта». Поэтому в Харьков приедет специальный офицер безопасности УЕФА, который будет контролировать и координировать работу всех служб, связанных с обеспечением безопасности. И мы надеемся, что немецкая сторона подойдет к предстоящему поединку очень ответственно. И конечно, надеемся на то, что при такой мощной поддержке у «Айнтрахта» и «Шахтеру» будет обеспечена многочисленная и дружная поддержка украинских болельщиков. А мы постараемся создать им все условия и удобства».