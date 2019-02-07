Юные самбисты привезли с чемпионата Украины четыре десятка медалей

07.02.2019 16:31

Сборная Харьковской области завоевала 38 наград, в том числе 13 золотых, на молодежном чемпионате Украины по самбо, который прошел в Херсоне.

Участие в соревнованиях приняли около 450 спортсменов из 22 регионов страны, которые разыграли медали в спортивном и боевом разделе самбо двух возрастных категорий: юноши до 18 лет и юниоры до 20 лет.

По итогам чемпионата совместными усилиями двух возрастных групп на счету харьковских самбистов были 13 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых наград.

В соревнованиях среди юношей сборная Харьковской области, получив 6 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовые медали, заняла первое общекомандное место, опередив соперников из Днепропетровской и Одесской областей, которые, соответственно, расположились на втором и третьем месте.

Чемпионами Украины среди юношей в спортивном разделе самбо стали: Максим Казначеев, Даниил Исаенко, Даниил Вегиев, Роман Труш, Денис Кизименко.

В боевом разделе золотую медаль чемпионата завоевал Кирилл Красников.

В соревнованиях среди юниоров (спортсмены до 20 лет) сборная Харьковской области заняла в общекомандном зачете второе место, уступив лишь команде Киева. Третье место было за самбистами Одесской области.

Чемпионами в этой возрастной группе в спортивном разделе стали: Даниил Томашевский, Артур Мартиросян, Евгений Вегера, Ярослав Кныш, Владислава Нецвит, Марьяна Михайлова.

В боевом разделе в весе до 74кг победу праздновал Никита Червяков.

Этот чемпионат стал одним из этапов подготовки сборной Украины к чемпионату Европы среди юношей и юниоров, который с 11 по 15 апреля состоится на Кипре.