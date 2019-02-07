07.02.2019 17:41

Юные харьковчанки помогли украинской соборной разгромить Болгарию в Кубке Федерации

Команда Украины одержала победу в матче группового турнира зональных соревнований в Первой группе Евро-Африканской зоны против сборной Болгарии.



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Женская сборная Украины, укомплектованная молодыми харьковскими теннисистками, одержала первую победу на групповом этапе Кубка Федерации. Сегодня наши теннисистки с трудом обыграли команду Болгарии – 2:1.

Начиналось для Украины все очень хорошо. В первом поединке Марта Костюк разобралась с Изабеллой Шиниковой - 7:5, 6:4. Но затем неожиданно Катерина Козлова уступила Виктории Томовой – 3:6, 2:6.

Судьба поединка решалась в парной встрече, где Марта Костюк и Надежда Киченок на тай-брейке обыграли Изабеллу Шиникову и Викторию Томову – 6:0, 7:6 (7:0).

Вчера сборная Украины проиграла Швеции – 1:2. Последний поединок наша команда проведет завтра против Эстонии. Но даже победа не гарантирует украинками первое место в группе.

Заметим, что "желто-голубые" сохраняют шансы на выход в плей-офф.

Состав национальной команды: Леся Цуренкo, Дaяна Ястремская, Кaтерина Козлова, Мaрта Костюк и Надежда Киченок.

В Первой группе Евро-Африканской зоны выступает 15 команд, они поделены на два мини-турнира. Первый проходит в Польше (7 команд), второй – в английском городе Бат (8 команд). Победитель каждого из мини-турниров пройдет в плей-офф Второй Мировой группы, который состоится 20-21 апреля 2019 года.