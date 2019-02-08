08.02.2019 13:00

Гонки на ездовых собаках закроют сезон Зимних забав

В воскресенье, 10 февраля, в сосновом лесу в поселке Песочин состоится закрытие сезона гонок на ездовых собаках «Зимние забавы».



// Городской Дозор

Начало мероприятия - в 11:00 по адресу: пос. Песочин, ул. Кушнарева, 3, зона отдыха в сосновом бору.



Вход на мероприятие свободный.

В программе: гонки на ездовых собаках, конкурсы, игры с аниматорами для детей, тематические мастер-классы. Все желающие смогут пообщаться с собаками породы лабрадор, бигль, хаски и др. Также будут оборудованы фотозоны, а все участники конкурсов будут награждены дипломами.

Мероприятие проходит при поддержке КП «Центр обращения с животными».

Напомним, предыдущие гонки на ездовых собаках прошли 2 февраля в районе Лесопарка.