Главная Новости Спорт В Харькове стартовал финальный этап школьной регбийной лиги сезона 2018/2019
08.02.2019  14:19   

В Харькове стартовал финальный этап школьной регбийной лиги сезона 2018/2019

В финальном турнире ХШРЛ, который состоит из 4-х туров, примут участие 17 команд, которые распределились на две группы: группа А (9 команд) и группа В (8 команд).


//city.kharkov.ua
2 и 3 февраля в спортивном зале КЗ «ШВСМ» (ул. Динамовская 5-А) прошел I тур финального турнира Харьковской школьной регбийной лиги сезона 2018/2019. По итоги первого тура, первую позицию в группе "А" делят команды гимназии № 86 и №14, в группе "В" турнирную таблицу возглавила команда гимназии №163.
 
Подробно с результатами можно ознакомиться здесь.
 
По окончании I-го тура игрок харьковского РК "Олимп" и Национальной сборной Украины по регби - Сергей Сухих вручил приз самому молодому игроку лиги - Богдану Корсуненко (1 класс Пономаренковского общеобразовательной школы), которому 6 лет.
 
II тур Харьковской школьной регбийной лиги состоится 16-17 февраля. III тур Харьковской школьной регбийной лиги состоится 2-3 марта.
 
Отметим, что чемпион Харьковской школьной регбийной лиги сезона 2018/2019 определится 16 марта 2019 года. Финальные игры пройдут в спортивном зале КЗ «ШВСМ».
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  регби, финал школьной лиги, харьков
 
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