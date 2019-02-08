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08.02.2019  14:39   

Харьковчанки снова помогли сборной Украины - в Кубке федераций повержена Эстония

На теннисном Кубке федераций женская сборная Украины играла завершающий третий матч в своей группе.


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После победы над Болгарией харьковчанки вместе со сборной могли выйти финал, но для этого нужно было «сухую» обыграть Эстонию и надеяться, что Болгария выиграет у Швеции со счетом 2:1.

Первой на корт выходила Марта Костюк. Ее соперница Орав Сарра в первом сете еще смогла что-то показать, но во втором украинка не отдала ни одного гейма. Если Сарра еще смогла выиграть 3 гейма, то Козлова дважды разгромила Малыгину по 6:0. 

Таким образом, Украина обеспечила себе вторую победу на Кубке федераций.

Швеция обыграла сборную Болгарии и финишировала первой.

В первый игровой день шведская команда победила сборную Украины, а вчера обыграла соперниц из Эстонии.

Таким образом, шведки с тремя победами в трех матчах завтра, 9 февраля, будут бороться за повышение в классе (выход в плей-офф Второй Мировой группы) с представительницами России, которые также выиграли все матчи в своей группе.

Сборная Украины по теннису еще как минимум на год останется в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

 

Источник:   112
 Тэги:  кубок, харьков, теннис, турнир, рейтинг, эстония
 
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