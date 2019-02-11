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11.02.2019  11:19   

Стали известны сильнейшие черлидерши трех районов Харькова

Определены победители районного этапа школьной лиги по черлиденгу и групп поддержки среди учеников Новобаварского, Немышлянского и Основянского районов.


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Всего было представлено 9 команд. От Новобаварского района были представлены две школы: №92 и №127, от Основянского района - 4 школы: №34, №35, №53, №10 и от Немышлянского района - 3 школы: №14, №73 и №101 .
 
Основные критерии для оценивания команд это техника, командные действия и хореография.
 
По итогам проведенных соревнований первые места были распределены следующим образом:
 
Новобаварский район: I место – общеобразовательная школа №127,
 
Немышлянский район: I место - специализированная школа № 73,
 
Основянский район: I место - общеобразовательная школа №35.
 
Подробно с результатами можно ознакомиться здесь.
 
Следующие соревнования районного этапа состоятся 16 февраля, III тур - 23 февраля 2019.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  черлидинг, победители, харьков
 
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