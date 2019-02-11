11.02.2019 15:19

Атлетика. Харьковчанин стал чемпионом Украины

Павел Безнис завоевал золото в последний день соревнований.



//kh-news.net

Сборная команда Харьковской области по атлетике вернулась с чемпионата Украины по легкоатлетическому многоборью среди взрослых спортсменов и молодежи (в помещении), заняв итоговое 4-е место.

Это стало возможным, благодаря блестящей победе Павла Безниса на третий, последний, день соревнований. Харьковский спортсмен сумел мобилизоваться и выиграть состязания в тройном прыжке.

Все время соревнований он был вторым, уступая представителю донецкой сборной Александру Малосилову всего 4 см.

Но последняя попытка для харьковчанина оказалась успешной – он преодолел результат своего соперника, «улетев» на 1 см дальше его.

Две бронзовые награды завоевали для команды мужская сборная – на эстафете 4х400 м и бегунья Любовь Северьянова (3 000 м).

По результатам чемпионата Марина Килипко (прыжки с шестом) и Екатерина Табашник (прыжки в высоту) будут представлять харьковскую сборную на чемпионате Европы.