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11.02.2019  15:19   

Атлетика. Харьковчанин стал чемпионом Украины

Павел Безнис завоевал золото в последний день соревнований.


//kh-news.net
Сборная команда Харьковской области по атлетике вернулась с чемпионата Украины по легкоатлетическому многоборью среди взрослых спортсменов и молодежи (в помещении), заняв итоговое 4-е место.
 
Это стало возможным, благодаря блестящей победе Павла Безниса на третий, последний, день соревнований. Харьковский спортсмен сумел мобилизоваться и выиграть состязания в тройном прыжке.
 
Все время соревнований он был вторым, уступая представителю донецкой сборной Александру Малосилову всего 4 см.
 
Но последняя попытка для харьковчанина оказалась успешной – он преодолел результат своего соперника, «улетев» на 1 см дальше его.
 
Две бронзовые награды завоевали для команды мужская сборная – на эстафете 4х400 м и бегунья Любовь Северьянова (3 000 м).
 
По результатам чемпионата Марина Килипко (прыжки с шестом) и Екатерина Табашник (прыжки в высоту) будут представлять харьковскую сборную на чемпионате Европы.
Источник:   Новости Харькова
 Тэги:  атлетика, чемпион, харьков
 
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