От принимающей стороны в Харькове немецкие «орлы» потребовали чай кофе и отдельную раздевалку для тренеров

За несколько дней до прибытия в «Первую столицу» немецкий клуб выставил из гостиницы Андрея Шевченко и предоставил один из самых непритязательных райдеров.
Уже на этой неделе, в четверг, 14 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким Шахтером и франкфуртским Айнтрахтом.
Немецкая делегация прибудет в Харьков около 14:00 13 февраля и будет проживать в одной из фешенебельных гостиниц Харькова, в которой забронировали все комнаты только для одной команду. «Без места» остался даже тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко, который обычно останавливается в той же гостинице, но по райдеру гостей - вынужден подыскивать себе на матч отдельное жилье.
Кроме того, были озвучены требования Айнтрахта, из самого интересного — франкфуртский клуб хочет отдельную раздевалку для своего тренерского штаба. Кроме того, гости не имеют предпочтений в еде, указав в райдере только кофе и чай.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
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