Главная Новости Спорт От принимающей стороны в Харькове немецкие «орлы» потребовали чай кофе и отдельную раздевалку для тренеров
11.02.2019  17:17   

От принимающей стороны в Харькове немецкие «орлы» потребовали чай кофе и отдельную раздевалку для тренеров

За несколько дней до прибытия в «Первую столицу» немецкий клуб выставил из гостиницы Андрея Шевченко и предоставил один из самых непритязательных райдеров.


// facebook

Уже на этой неделе, в четверг, 14 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким Шахтером и франкфуртским Айнтрахтом.

Немецкая делегация прибудет в Харьков около 14:00 13 февраля и будет проживать в одной из фешенебельных гостиниц Харькова, в которой забронировали все комнаты только для одной команду. «Без места» остался даже тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко, который обычно останавливается в той же гостинице, но по райдеру гостей -  вынужден подыскивать себе на матч отдельное жилье.

Кроме того, были озвучены требования Айнтрахта, из самого интересного — франкфуртский клуб хочет отдельную раздевалку для своего тренерского штаба. Кроме того, гости не имеют предпочтений в еде, указав в райдере только кофе и чай.

Источник:   Футбол УА
 Тэги:  футбол, металлист, харьков, фонсека, айнтрайхт, матч, подготовка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.02 Спорт Немецкие чартеры с футболистами и болельщиками начали прибывать в международный аэропорт Харькова (ФОТО) 13.02 Спорт Футбол Шахтер - Айнтрахт - прогнозы и статистика (ВИДЕО) 13.02 Общество Правоохранители готовы к обеспечению правопорядка во время футбольного матча (ВИДЕО)
 
 

Видео

Благодаря Фонду Александра Грановского пенсионеры получили возможность посещать городские театры
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 