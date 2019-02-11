11.02.2019 17:19

Фристайл. Харьковчанин - вице-чемпион мира

Харьковчанин Александр Абраменко стал серебряным призером чемпионата мира по фристайлу и сноубордингу, который прошел в городе Парк-Сити (США).



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины, в суперфинале по лыжной акробатике олимпийский чемпион совершил прыжок Back-Double-Full-Full-Full и набрал 126.24 балла, что обеспечило ему второе место на пьедестале мирового первенства.

Отметим, серебряная медаль Александра Абраменко стала второй в истории украинской лыжной акробатики наградой чемпионата мира после бронзы, которую в 2011 году получила Ольга Волкова.

Справка. Александр Абраменко (род. 4 мая 1988 года, город Первомайский, Харьковская область) - украинский фристайлист, специализирующийся в лыжной акробатике. Член сборной Украины на зимних Олимпийских играх 2006, 2010, 2014 и 2018 годов. Заслуженный мастер спорта Украины. Чемпион зимних Олимпийских игр 2018 года.