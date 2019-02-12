12.02.2019 11:49

Фигурное катание. Харьковчане - чемпионы Украины

Дарья Попова и Владимир Беликов - чемпионы Украины по фигурному катанию среди юниоров.



//kharkivoda.gov.ua

На соревнованиях в Киеве харьковские спортсмены завоевали 1 золотую и 2 бронзовые награды.

Чемпионами Украины в танцах на льду стал харьковский дуэт Дарья Попова и Владимир Беликов. В сумме за короткую и произвольную программы получили от судей 156.64 баллы. Таким образом, к золотой медали взрослого чемпионата Украины, которую завоевали в конце прошлого года, Дарья и Владимир добавили и юниорские чемпионские медали.

Второе место на чемпионате среди юниоров в танцах на льду с результатом 144.97 балла заняли киевляне Мария Голубцова и Кирилл Белобров, а бронзовыми призерами стали харьковчане София Лизогуб и Даниил Ефременко (121.10 балла). Еще одна харьковская пара Анастасия Саммел и Никита Погорелов заняли четвертое место (118.61 балла).

В одиночном катании харьковский фигурист Михаил Лейба стал бронзовым призером с результатом 156.07 балла в сумме за две программы. Победил Иван