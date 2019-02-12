Главная Новости Спорт Фигурное катание. Харьковчане - чемпионы Украины
12.02.2019  11:49   

Фигурное катание. Харьковчане - чемпионы Украины

Дарья Попова и Владимир Беликов - чемпионы Украины по фигурному катанию среди юниоров.


//kharkivoda.gov.ua
На соревнованиях в Киеве харьковские спортсмены завоевали 1 золотую и 2 бронзовые награды.
 
Чемпионами Украины в танцах на льду стал харьковский дуэт Дарья Попова и Владимир Беликов. В сумме за короткую и произвольную программы получили от судей 156.64 баллы. Таким образом, к золотой медали взрослого чемпионата Украины, которую завоевали в конце прошлого года, Дарья и Владимир добавили и юниорские чемпионские медали.
 
Второе место на чемпионате среди юниоров в танцах на льду с результатом 144.97 балла заняли киевляне Мария Голубцова и Кирилл Белобров, а бронзовыми призерами стали харьковчане София Лизогуб и Даниил Ефременко (121.10 балла). Еще одна харьковская пара Анастасия Саммел и Никита Погорелов заняли четвертое место (118.61 балла).
 
В одиночном катании харьковский фигурист Михаил Лейба стал бронзовым призером с результатом 156.07 балла в сумме за две программы. Победил Иван
Источник:   ХОГА
 Тэги:  фигурное катание, чемпионы, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.02 Концерты, фестивали В Харькове показали «Симфонию льда»   22.11 Спорт Харьковские фигуристы собрали обильный урожай наград на первенстве Украины 30.01 Спорт Харьковские фигуристы Дарья Попова и Владимир Беликов выиграли чемпионат Украины
 
 

Видео

Благодаря Фонду Александра Грановского пенсионеры получили возможность посещать городские театры
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 