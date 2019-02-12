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12.02.2019  13:49   

Бокс. Золото харьковчанина и дебют нового тренера

Харьковчанин победил на международном турнире по боксу в Венгрии.


//city.kharkov.ua
Харьковский боксер Сергей Горсков завоевал золотую медаль на 63-м Международном турнире по боксу памяти Иствана Бочкая, который 5-10 февраля прошел в городе Дебрецен (Венгрия).
 
В турнире приняли участие спортсмены из 27 стран мира. Сборная команда Украины была представлена 10 спортсменами, в составе которой был харьковчанин Сергей Горсков. Результатом выступления национальной сборной стали 6 медалей: 1 золотая, 3 серебряные и 2 бронзовые.
 
Сергей Горсков, выступавший в весовой категории до 91 кг, одержал победы во всех четырех встречах, которые он провел на турнире.
 
В начале харьковчанин взял верх над молдавским спортсменом Андреем Затушевским, который является двукратным чемпионом своей страны.
 
Затем Горсков победил участника Олимпийских Игр 2016 года хорвата Тони Филиппе и вышел в полуфинал.
 
В полуфинале харьковчанин одолел хозяина ринга, венгерского боксера Бэнсе Наги, а в финале – британца Левиса Уильямса.
 
Таким образом, Сергей Горсков стал победителем турнира в своей весовой категории и получил золотую медаль.
 
Напомним, что харьковский боксер в 2017 году завоевал чемпионский титул национального первенства, а в 2018 году стал вице-чемпионом Европы и победителем престижного международного турнира «Золотой пояс».  
 
Отметим, что поездка в Венгрию стала дебютной для нового тренера - Леонида Лоивского.  Наставник провел здесь сборы. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  бокс, чемпион, харьков, румыния
 
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