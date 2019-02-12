12.02.2019 13:49

Бокс. Золото харьковчанина и дебют нового тренера

Харьковчанин победил на международном турнире по боксу в Венгрии.



//city.kharkov.ua

Харьковский боксер Сергей Горсков завоевал золотую медаль на 63-м Международном турнире по боксу памяти Иствана Бочкая, который 5-10 февраля прошел в городе Дебрецен (Венгрия).

В турнире приняли участие спортсмены из 27 стран мира. Сборная команда Украины была представлена 10 спортсменами, в составе которой был харьковчанин Сергей Горсков. Результатом выступления национальной сборной стали 6 медалей: 1 золотая, 3 серебряные и 2 бронзовые.

Сергей Горсков, выступавший в весовой категории до 91 кг, одержал победы во всех четырех встречах, которые он провел на турнире.

В начале харьковчанин взял верх над молдавским спортсменом Андреем Затушевским, который является двукратным чемпионом своей страны.

Затем Горсков победил участника Олимпийских Игр 2016 года хорвата Тони Филиппе и вышел в полуфинал.

В полуфинале харьковчанин одолел хозяина ринга, венгерского боксера Бэнсе Наги, а в финале – британца Левиса Уильямса.

Таким образом, Сергей Горсков стал победителем турнира в своей весовой категории и получил золотую медаль.

Напомним, что харьковский боксер в 2017 году завоевал чемпионский титул национального первенства, а в 2018 году стал вице-чемпионом Европы и победителем престижного международного турнира «Золотой пояс».