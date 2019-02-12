12.02.2019 13:49
Бокс. Золото харьковчанина и дебют нового тренера
Харьковчанин победил на международном турнире по боксу в Венгрии.
//city.kharkov.ua
Харьковский боксер Сергей Горсков завоевал золотую медаль на 63-м Международном турнире по боксу памяти Иствана Бочкая, который 5-10 февраля прошел в городе Дебрецен (Венгрия).
В турнире приняли участие спортсмены из 27 стран мира. Сборная команда Украины была представлена 10 спортсменами, в составе которой был харьковчанин Сергей Горсков. Результатом выступления национальной сборной стали 6 медалей: 1 золотая, 3 серебряные и 2 бронзовые.
Сергей Горсков, выступавший в весовой категории до 91 кг, одержал победы во всех четырех встречах, которые он провел на турнире.
В начале харьковчанин взял верх над молдавским спортсменом Андреем Затушевским, который является двукратным чемпионом своей страны.
Затем Горсков победил участника Олимпийских Игр 2016 года хорвата Тони Филиппе и вышел в полуфинал.
В полуфинале харьковчанин одолел хозяина ринга, венгерского боксера Бэнсе Наги, а в финале – британца Левиса Уильямса.
Таким образом, Сергей Горсков стал победителем турнира в своей весовой категории и получил золотую медаль.
Напомним, что харьковский боксер в 2017 году завоевал
чемпионский титул национального первенства, а в 2018 году стал вице-чемпионом
Европы и победителем
престижного международного турнира «Золотой пояс».
Отметим, что поездка в Венгрию стала дебютной для нового тренера
- Леонида Лоивского. Наставник провел здесь сборы.