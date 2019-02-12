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12.02.2019  17:11   

Стрельба из лука. Харьковчане - призеры чемпионата Украины

Спортсмены Первой столицы в личном зачете заняли призовые места в Чемпионате Украины по стрельбе из лука, а харьковская сборная завоевала бронзу.


//dinamo.kharkiv.ua
С 9  по 12 февраля в городе Черкассы, состоялся Чемпионат Украины в помещении среди кадетов 2002- 2004 г.р., и 2005 г.р. и младших по стрельбе из лука. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 12 областей Украины. Участники соревнований состязались в категории классический лук.
 
Среди девушек в категории младшие кадеты 2005 года рождения и моложе в личном зачете, бронзу завоевала воспитанница КЗ ХМ СДЮСШОР «Коммунар» - Постельняк София, серебро получила львовянка Фадеева Анастасия, золото досталось Ткаченко Полине из Одесской области.
 
В командном первенстве среди девушек в категории кадеты 2002-2004 года, второе место заняла команда Харьковская-1 (Аристова Александра, Погорелова Вероника, Коваленко Юлия) уступив первое место команде с Черновицкая-2 и опередив команду Черновицкая-1 которая заняла третье место в чемпионате.
 
В общекомандном зачете сборная команда Харьковской области заняла 3 место.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  стрельба из лука, призеры, харьков
 
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