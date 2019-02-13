Главная Новости Спорт В Первой столице пройдет ХІV Фестиваль художественной гимнастики «Красота спасет мир»
13.02.2019  11:11   

В Первой столице пройдет ХІV Фестиваль художественной гимнастики «Красота спасет мир»

Традиционное мероприятие пройдет с 28 февраля по 2 марта 2019 в помещении Детско-юношеской спортивной школы «Восток»


//sportevents.kharkiv.ua
С 28 февраля по 2 марта в помещении Детско-юношеской спортивной школы «Восток», расположенном по адресу ул. 12-го Апреля, 5-А, пройдет XIV фестиваль художественной гимнастики «Красота спасет мир».
 
Это крупнейшие соревнования по художественной гимнастике, которые собирают до тысячи сильнейших гимнасток. Это нужно увидеть своими глазами!
 
Вход свободный!
 
Заявки принимаются до 15.02.2019       .
 
Напомним, что Фестиваль "Красота спасет мир" проводится с целью популяризации художественной гимнастики, обмена опытом работы тренеров, повышения мастерства и выявления одаренных гимнасток, пропаганды здорового образа жизни, укрепления дружественных связей со спортивными организациями городов Украины и стран ближнего и дальнего зарубежья.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  фестиваль, художественная гимнастика, харьков
 
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