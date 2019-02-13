В Первой столице пройдет ХІV Фестиваль художественной гимнастики «Красота спасет мир»

Традиционное мероприятие пройдет с 28 февраля по 2 марта 2019 в помещении Детско-юношеской спортивной школы «Восток»
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
Середина недели будет пасмурной. Ночью ожидается дождь, мокрый снег. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
влажн.:
давл.:
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