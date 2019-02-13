13.02.2019 12:23

Футбол Шахтер - Айнтрахт - прогнозы и статистика (ВИДЕО)

Впереди - матч Лиги Европы между украинским и немецким клубами.



//shahta.org

Игра Шахтер – Айнтрахт Франкфурт, 14 февраля 2019 года станет первым матчем 1/16 финала Лиги Европы.

В прошлом, с учетом игр в советсоке время донетчане и франкфуртцы встречались трижды.

Дважды - при СССР. Айнтрахт нанес поражение 3:0, а Шахтер выиграл 1:0.

В 2014 году товарищеский проединок завершился в пользу донетчан 1:0.

На данны момент «Айнтрахт» выиграл все шесть матчей в нынешней Лиге Европы, но по силам ли ему продлить серию в игре с «Шахтером»?

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«Шахтер» оказался в Лиге Европы после вылета из Лиги Чемпионов, где до последнего тура сражался за выход в плей-офф. «Горнякам» достаточно было обыграть в последнем туре «Лион», чтобы выйти из группы, и команда Паулу Фонсеки была довольна близка к цели, но «ткачам» удалось вырвать ничью и отобрать путевку.

Во время зимнего перерыва «Шахтер» потерял ключевого игрока в лице Ярослава Ракицкого, который перебрался в питерский «Зенит». На замену ему был приобретен Валерий Бондаренко из «Александрии», но пока защитник еще не адаптировался в команде, поэтому Фонсека исключил его появление в составе в противостоянии с «Айнтрахтом».

Традиционно команды из восточной Европы вынуждены уступать в матчах плей-офф еврокубковых турниров после значительной паузы во внутренних чемпионатах, связанных с наступлением холодов. Однако горнякам не привыкать к таким условиям, и команда прошла межсезонные сборы, которые должны были подготовить футболистов к такому испытанию. Команда из Донецка провела два сбора в Турции, сыграла множество контрольных матчей. Эти матчи показали тренерскому штабу, над чем нужно работать в преддверии матча с немецкой командой. Результаты этих игр особо не принимались в расчёт главным тренером команды Паулу Фонсека, его заботило больше физическое состояние игроков и тактические моменты.

По окончании сборов главный коуч команды выразил уверенность в том, что Шахтёр целиком и полностью готов к плей-офф Лиги Европы и сможет дать бой крепкой немецкой команде. Из кадровых потерь в составе команды можно выделить переход в питерский Зенит одного из ведущих защитников команды Ярослава Ракицкого, а также аренду в красноярский Енисей Данченко, который регулярно наигрывался на правом фланге в первой части сезона. Тем не менее Шахтёр совершил также качественное приобретение на трансферном рынке. Им стал израильский футболист Монарх Соломон который прошёл с командой тренировочный сбор и даёт основание тренерскому штабу рассчитывать на свои услуги в матче против Айнтрахта.

«Айнтрахт» великолепно провел групповой раунд – команда Ади Хюттера оказалась не в самой легкой группе, но выступила там великолепно. В шести матчах «орлы» добыли шесть побед, переиграв и дома, и в гостях «Марсель», «Лацио» и «Аполлон». Также есть смысл отметить результативность «Айнтрахта» - за шесть поединков он забил 17 голов.

В Бундеслиге «орлы» ведут борьбу за место в Лиге Чемпионов, но пока проигрывают «Лейпцигу» пять баллов. Отличную возможность сократить расстояние «Айнтрахт» имел в прошлом туре, но не смог обыграть «быков» в гостях, завершив поединок нулевой ничьей. В 2019 году команда Хюттера провела уже четыре поединка, но выиграть смогла всего один - возможно, есть смысл говорить о небольшом кризисе.

Оролы смогли удивить многих в первой части сезона Лиги Европы в групповой стадии, сумев одержать шесть побед в шести матчах. Причём в соперниках команды были такие крепкие коллективы как французский Марсель и итальянский Лацио. Тем не менее немецкая команда смогла избежать потерь и без проблем выйти в 1/16 финала. При всём этом Франкфурт продолжает оставаться в зоне еврокубков и на будущий сезон в чемпионате Германии, несколько провалив начало сезона, где в пяти матчах было набрано всего лишь пять очков, а также произошел вылет из Кубка Германии от любительского Ульма и проигрыш суперкубка мюнхенской Баварии.

В дальнейшем Франкфурт сумел набрать ход и добиться тех результатов которые позволяют на данный момент оставаться на пятом месте в немецкой Бундеслиге. Сейчас большим плюсом для Айнтрахта перед матчем с Шахтером будет то, что сезон в Германии находится в разгаре и команда пребывает в прекрасном игровом тонусе, чего не скажешь о команде соперника. Тем не менее известно, что немецким командам всегда тяжело играется в Украине и этот матч не должен стать исключением.

В нынешнем сезоне «Шахтер» провел 13 матчей на своем поле во всех турнирах и проиграл только один из них

В пяти последних выездных матчах «Айнтрахт» одержал всего одну победу

Только в одном из последних семи выездных матчей «Айнтрахт» не пропускал

Что касается букмекеров, тьо они больше ставят на победу Шахтера