Главная Новости Спорт На олимпийском фестивале харьковский биатлонист завоевал Украине первую медаль
13.02.2019  17:31   

На олимпийском фестивале харьковский биатлонист завоевал Украине первую медаль

Степан Кинаш завоевал «бронзу» ХIV Европейского юношеского олимпийского фестиваля.


// ХОГА
Харьковчанин завоевал занят третье место в индивидуальных гонках на 12,5 км: на 4-х огневых рубежах Степан Кинаш допустил только один промах. Это первая медаль Украины на соревнованиях, которые проходят в Сараево и Восточном Сараево (Босния и Герцеговина).

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил Степана Кинаша, тренерский состав, всю украинскую сборную с полученной наградой, пожелав новых успехов.

В НОК напоминают, в рамках Европейского юношеского олимпийского фестиваля соревнуются более 900 юных спортсменов в возрасте от 13 до 17 лет из 46 стран Старого Света, которые определяют сильнейших в 8-ми видах спорта.

Украину представляют 22 спортсмена в 5 видах спорта: горнолыжном (4), биатлоне (8), лыжных гонках (4), фигурном катании (2) и шорт-треке (4).

Источник:   ХОГА
 Тэги:  биатлон, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.01 Спорт Биатлон. Харьковчане успешно выступили на чемпионате Украины 03.10 Спорт Летний биатлон. Харьковчане - призеры чемпионата Украины 16.03 Спорт Паралимпиец завоевал еще одну золотую медаль в Пхенчхане
 
 

Видео

Благодаря Фонду Александра Грановского пенсионеры получили возможность посещать городские театры
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 