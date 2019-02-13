На олимпийском фестивале харьковский биатлонист завоевал Украине первую медаль

Степан Кинаш завоевал «бронзу» ХIV Европейского юношеского олимпийского фестиваля.
Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил Степана Кинаша, тренерский состав, всю украинскую сборную с полученной наградой, пожелав новых успехов.
В НОК напоминают, в рамках Европейского юношеского олимпийского фестиваля соревнуются более 900 юных спортсменов в возрасте от 13 до 17 лет из 46 стран Старого Света, которые определяют сильнейших в 8-ми видах спорта.
Украину представляют 22 спортсмена в 5 видах спорта: горнолыжном (4), биатлоне (8), лыжных гонках (4), фигурном катании (2) и шорт-треке (4).
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
Середина недели будет пасмурной. Ночью ожидается дождь, мокрый снег. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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