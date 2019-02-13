На олимпийском фестивале харьковский биатлонист завоевал Украине первую медаль

13.02.2019 17:31

Степан Кинаш завоевал «бронзу» ХIV Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Харьковчанин завоевал занят третье место в индивидуальных гонках на 12,5 км: на 4-х огневых рубежах Степан Кинаш допустил только один промах. Это первая медаль Украины на соревнованиях, которые проходят в Сараево и Восточном Сараево (Босния и Герцеговина).

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил Степана Кинаша, тренерский состав, всю украинскую сборную с полученной наградой, пожелав новых успехов.

В НОК напоминают, в рамках Европейского юношеского олимпийского фестиваля соревнуются более 900 юных спортсменов в возрасте от 13 до 17 лет из 46 стран Старого Света, которые определяют сильнейших в 8-ми видах спорта.

Украину представляют 22 спортсмена в 5 видах спорта: горнолыжном (4), биатлоне (8), лыжных гонках (4), фигурном катании (2) и шорт-треке (4).