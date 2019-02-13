13.02.2019 17:49

Теннис. Харьковчанка Свитолина прорывается в восьмерку сильнейших на турнире в Дохе (ВИДЕО)

Первая ракетка Украины впервые одолела латвийку Елену Остапенко.



sportonline.ua

Во втром круге турнира в Дохе лпдер украиснкого теннисного рейтинга Элина Свитолина в третьем за кореьру поединке встречалась с Еленой Остапенко. сатсиьткиа была в пользу латвийки, которая как на Уимблдоне 2017 года, так и в Майами 2018-го не проиграла во встечах девушек ни одного сета, три из которых были сыграны на тай-брейках.

Для Свитолиной это был первый поединок в Туре после поражения в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. Элина Свитолина выступает на кортах в Дохе в пятый раз (2014, 2015, 2016, 2018): за все сезоны ей удалось выиграть здесь только в двух матчах.

До этой игры Остапенко в 8 матчах из 19 обыгрывала соперниц из топ-10 рейтинга (последняя такая победа – в четвертьфинале против Свитолиной в Майами). Латвийка не выигрывала два матча подряд с US Open-2018, где дошла до третьего круга.

На этот раз удача была на стороне украинки Харьковчанка, не отдав ни одной партии взяла верх над представительницей Латвии 6:4, 6:4

В 1/4 финала Элина Свитолина встретится с дебютанткой четвертьфиналов Тура Каролиной Муховой (Чехия, WTA 132), которая в двух сетах обыграла Се Шувэй из Тайваня.