Лидеры продолжают прятаться: харьковский БК Политехник не дожал запорожан (ВИДЕО)

Не всегда предсказуемые по результатам баскетболисты Первой столицы скомкали конец игры.
В Харькове состоялся поединок между баскетбольными клубами: харьковским Политехником и Запорожьем.
Непредсказуемость харьковской команды проявилась и на этот раз.
Успешно начав игру, команда постепенно растеряла преимущество, в конце концов, уступив в поединке.
Счет игры Политехник - Запорожье 86:90 (21:19, 24:24, 21:22, 19:25).
Главный тренер БК Политехник Владимир Коваль. очень недоволен украинской частью команды, чьи лидеры прячутся вместо игры.
И наставник команды, и игроки объясняют результат потерей концентрации.
Впереди у харьковчан встреча с МБК Николаев.
Звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Мыслите позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
влажн.:
давл.:
ветер: