14.02.2019 12:22

Лидеры продолжают прятаться: харьковский БК Политехник не дожал запорожан (ВИДЕО)

Не всегда предсказуемые по результатам баскетболисты Первой столицы скомкали конец игры.



//bcap.kh.ua

В Харькове состоялся поединок между баскетбольными клубами: харьковским Политехником и Запорожьем.

Непредсказуемость харьковской команды проявилась и на этот раз.

Успешно начав игру, команда постепенно растеряла преимущество, в конце концов, уступив в поединке.

Счет игры Политехник - Запорожье 86:90 (21:19, 24:24, 21:22, 19:25).

Главный тренер БК Политехник Владимир Коваль. очень недоволен украинской частью команды, чьи лидеры прячутся вместо игры.

И наставник команды, и игроки объясняют результат потерей концентрации.

Впереди у харьковчан встреча с МБК Николаев.