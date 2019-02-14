Главная Новости Спорт Лидеры продолжают прятаться: харьковский БК Политехник не дожал запорожан (ВИДЕО)
14.02.2019  12:22   

Лидеры продолжают прятаться: харьковский БК Политехник не дожал запорожан (ВИДЕО)

Не всегда предсказуемые по результатам баскетболисты Первой столицы скомкали конец игры.


//bcap.kh.ua

В Харькове состоялся поединок между баскетбольными клубами: харьковским Политехником и Запорожьем.

Непредсказуемость харьковской команды проявилась и на этот раз.

Успешно начав игру, команда постепенно растеряла преимущество, в конце концов, уступив в поединке.

Счет игры Политехник - Запорожье 86:90 (21:19, 24:24, 21:22, 19:25).

Главный тренер БК Политехник Владимир Коваль. очень недоволен украинской частью команды, чьи лидеры прячутся вместо игры.

И наставник команды, и игроки объясняют результат потерей концентрации.

Впереди у харьковчан встреча с МБК Николаев.

Источник:   Сайт БК Политехник
 Тэги:  баскетбол, не дожали соперников, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.02 Спорт Баскетбол. Победитель вице-чемпиона встретится с Запорожьем и Николаевом (ВИДЕО) 02.02 Спорт Баскетбол. Политехник потерпел поражение от Черкасских мавп 01.02 Спорт Баскетбол. Харьковский Политехник не устоял перед Киев-Баскет
 
 

Видео

Благодаря Фонду Александра Грановского пенсионеры получили возможность посещать городские театры
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 