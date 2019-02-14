14.02.2019 13:49

Хоккей. Харьковские динамовцы минимально уступили аутсайдерам

Проигравшим большинство встреч киевлянам помогли родные стены.



//dynamo.kharkiv.ua

В Киеве состоялся поединок 36-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-матч, в котором встречались МХК “Динамо” и ХК “Ледяные Волки”.

Начало поединка получилось скомканым для команды из Харькова. Не прошло и минуты как Сергей Микульчик распечатал Илью Бандуряна, дебютировавшего в УХЛ.

“Бело-синие” ответили результативным броском Руслана Лисина в середине периода. Все же, на перерыв харьковчане уходили в роли отстающих. За несколько секунд до конца двадцатиминутки взятием ворот отличился Николай Дворник.

Во второй двадцатиминутки “Динамо” полностью взяло инициативу в свои руки. Не смотря на это вновь сумели забить столичные хоккеисты, Никита Шабанов отправил третью шайбу в ворота Бандуряна.

В третьем периоде команды устроили настоящую перестрелку. К сожалению, удачливее в ней оказались киевляне, которые добыли минимальную победу.

ХК “Ледяные Волки” – МХК “Динамо” 5:4 (2:1, 1:0, 2:3)

Шайбы: 1:0 Микульчик (Овчинников, Шабанов), 0:55, 1:1 Лисин (Олейник – больш.), 15:00, 2:1 Дворник (Давыденко), 19:56, 3:1 Шабанов (Овчинников), 31:01, 4:1 Шабанов, 43:49, 4:2 Сиротенко (Наливайко), 46:00, 4:3 Максименко (Чердак, Поддубный), 48:09, 5:4 Овчинников (Давыденко), 59:38.

МХК “Динамо”: Бандурян (Рыжов); Лисин – Фирсов, Скрипеец – Поддубный, Наливайко – Забулонов, Шматько – Бабчук; Геворкян – Новиков – Олейник, Чердак – Максименко – Кобиков, Халин – Сиротенко – Пойманов, Худяков – Праведный.

В эти выходные МХК “Динамо” предстоит провести два поединка на выезде с “Кременчуком”.