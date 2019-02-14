14.02.2019 14:36

Харьковский боксер Гвоздик намерен собрать все пояса в 2019 году

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик поставил перед собой серьезные задачи.



Фото: boxingscene

По его словам, он намерен получить титул абсолютного чемпиона мира в своей весовой категории. Об этом сообщает издание Boxingscene.

"Путь к чемпионскому титулу был достаточно долгим. Сейчас я собираюсь всем показать, почему являюсь лучшим полутяжеловесом в мире. Нгумбу - сильный соперник, я не могу позволить себе недооценить его. Моя цель в 2019 году - объединить титулы чемпиона мира. Однако перед этим мне нужно позаботиться о поединке 30 марта", - сказал Гвоздик.

Александр Гвоздик завоевал бронзовую олимпийскую медаль для Украины в 2012 году в составе национальной команды, в которую вошли двукратный золотой призер и будущий промоутер Василий Ломаченко. Он поднялся в рейтинге с доминирующими победами над такими спортсменами, как Наджиб Мохаммеди и Юниески Гонсалес, а также выиграл промежуточный титул WBC в полутяжелом весе в марте прошлого года единогласным решением против Мехди Амара.

Напомним, что украинский боксер должен встретиться в поединке с французским профессиональным боксером Дуду Нгумбу 30 марта в Филадельфии.