Регистрация на участие в спортивном проекте «Я смогу!» откроется через неделю

7-й сезон проекта «Я смогу!» пройдет в пяти категориях - «Похудение», «Кроссфит», «Танцы», «Боевые искусства» и «Скалолазание».
Регистрация на участие в 7-м сезоне спортивного социального проекта «Я смогу!» начнется в 10:00 21 февраля и продлится до 16:00 1 марта.
Чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить онлайн анкету и подписать соглашение об ответственности (заполнить, подписать и принести документ нужно будет на первую встречу с участниками проекта). Количество мест ограничено.
Сам проект продлится три месяца: с 3 марта по 3 июня.
Первая встреча участников 7-го сезона пройдет 3 марта в хабе «Fabrika.space» (ул. Благовещенская, 1, 3 эт.), начало - в 17:00. Там можно будет ознакомиться с графиком тренировок, получить дополнительную информацию о формате проекта, мероприятиях, которые будут проходить в его рамках, поучаствовать в мастер-классе и прослушать лекции.
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