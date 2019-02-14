Главная Новости Спорт Регистрация на участие в спортивном проекте «Я смогу!» откроется через неделю
14.02.2019  15:31   

Регистрация на участие в спортивном проекте «Я смогу!» откроется через неделю

7-й сезон проекта «Я смогу!» пройдет в пяти категориях - «Похудение», «Кроссфит», «Танцы», «Боевые искусства» и «Скалолазание».


// city.kharkov.ua

Регистрация на участие в 7-м сезоне спортивного социального проекта «Я смогу!» начнется в 10:00 21 февраля и продлится до 16:00 1 марта.

Чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить онлайн анкету и подписать соглашение об ответственности (заполнить, подписать и принести документ нужно будет на первую встречу с участниками проекта). Количество мест ограничено. 

Сам проект продлится три месяца: с 3 марта по 3 июня.

Первая встреча участников 7-го сезона пройдет 3 марта в хабе «Fabrika.space» (ул. Благовещенская, 1, 3 эт.), начало - в 17:00. Там можно будет ознакомиться с графиком тренировок, получить дополнительную информацию о формате проекта, мероприятиях, которые будут проходить в его рамках, поучаствовать в мастер-классе и прослушать лекции.

Тэги:  я смогу, харьков, регистрация
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.01 Общество Я смогу!: продолжается регистрация на традиционный социальный проект 30.05 Спорт Харьковчане готовятся менять стиль жизни и тела в новом сезоне проекта «Я смогу!» 14.05 Спорт Началась регистрация на новый сезон проекта «Я смогу!»
 
 

Видео

Два месяца в СИЗО: подозреваемому в убийстве таксиста избрали меру пресечения. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 