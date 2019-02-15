В Харькове «Шахтер» в меньшинстве отвоевал ничью в игре с «Айнтрахтом»

Донецкий «Шахтер» завершил вничью первый матч 1/16 финала Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом».
Поединок, который проходил в Харькове завершился со счетом 2:2.
Уже на седьмой минуте поединка немецкая команда повела в счете. После подачи стандарта Мартин Хинтереггер пробивал головой и Андрей Пятов не удержал мяч в руках, который закатился за линию ворот – 0:1. «Шахтеру» удалось быстро отыграться. За две минуты Жуниор Мораес удачно подставился под защитника «Анйтрахта», падая в штрафной, и судья назначает пенальти. С 11-ти метров Марлос пробивает в угол ворот «Айнтрахта», сравняв счет в матче – 1:1.
Через две минуты «горняков» ждал неприятный сюрприз. Тарас Стапаненко умудрился за стартовые десять минут получить две желтые карточки и оставил «Шахтер» в меньшинстве.
Немецкая команда, получив количественное преимущество имела не один момент еще в первом тайме, чтобы увеличить счет в игре, а дончане в основном оборонялись.
На 50-й минуте после удара Филиппа Костича счет стал 2:1 в пользу гостей. В следующие десять минут «Айнтрахт» имел еще несколько возможностей, чтобы забить третий гол, но «Шахтер» выручал Пятов.
На 62-й минуте проход Исмаили по центру штрафной завершился ударом, но уже «Айнтрахт» спасает вратарь Трапп. Через пять минут «горняки» сумели отыграться. После паса в штрафную от Мораеса Тайсон ударом в одно касание отправил мяч в угол ворот «Айнтрахта» – 2:2.
До окончания поединка у немецкой команды было по меньшей мере три момента, чтобы выиграть эту игру, но «Шахтер» сумел выстоять в меньшинстве.
Ответный матч пройдет через неделю во Франкфурте.
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