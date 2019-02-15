15.02.2019 08:11

В Харькове «Шахтер» в меньшинстве отвоевал ничью в игре с «Айнтрахтом»

Донецкий «Шахтер» завершил вничью первый матч 1/16 финала Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом».



// ХОГА

Поединок, который проходил в Харькове завершился со счетом 2:2.



Уже на седьмой минуте поединка немецкая команда повела в счете. После подачи стандарта Мартин Хинтереггер пробивал головой и Андрей Пятов не удержал мяч в руках, который закатился за линию ворот – 0:1. «Шахтеру» удалось быстро отыграться. За две минуты Жуниор Мораес удачно подставился под защитника «Анйтрахта», падая в штрафной, и судья назначает пенальти. С 11-ти метров Марлос пробивает в угол ворот «Айнтрахта», сравняв счет в матче – 1:1.



Через две минуты «горняков» ждал неприятный сюрприз. Тарас Стапаненко умудрился за стартовые десять минут получить две желтые карточки и оставил «Шахтер» в меньшинстве.



Немецкая команда, получив количественное преимущество имела не один момент еще в первом тайме, чтобы увеличить счет в игре, а дончане в основном оборонялись.



На 50-й минуте после удара Филиппа Костича счет стал 2:1 в пользу гостей. В следующие десять минут «Айнтрахт» имел еще несколько возможностей, чтобы забить третий гол, но «Шахтер» выручал Пятов.



На 62-й минуте проход Исмаили по центру штрафной завершился ударом, но уже «Айнтрахт» спасает вратарь Трапп. Через пять минут «горняки» сумели отыграться. После паса в штрафную от Мораеса Тайсон ударом в одно касание отправил мяч в угол ворот «Айнтрахта» – 2:2.



До окончания поединка у немецкой команды было по меньшей мере три момента, чтобы выиграть эту игру, но «Шахтер» сумел выстоять в меньшинстве.



Ответный матч пройдет через неделю во Франкфурте.