Из больницы выписали соперника харьковского чемпиона, который находился в коме после боя

Канадского боксера Адониса Стивенсона, который после нокаута от харьковчанина Александра Гвоздика находился в коме, выписали из больницы.
Об этом сообщает iSport.ua.
"Мы с Адонисом и нашим маленьким ребенком вернулись домой, где муж продолжит процесс реабилитации", - сообщила подруга боксера Симон Год.
Сейчас состояние Стивенсона значительно улучшилось, есть надежда, что 41-летний экс-чемпион мира сможет полностью восстановиться и вернуться к полноценной жизни.
Напомним, 16 февраля было опубликовано первое фото соперника Александра Гвоздика канадца Адоинса Стивенсона после выхода из комы и когда сделал первые шаги.
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