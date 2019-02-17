17.02.2019 09:09

Из больницы выписали соперника харьковского чемпиона, который находился в коме после боя

Канадского боксера Адониса Стивенсона, который после нокаута от харьковчанина Александра Гвоздика находился в коме, выписали из больницы.



Адонис Стивенсон против Александра Гвоздика / Getty Images

Об этом сообщает iSport.ua.

"Мы с Адонисом и нашим маленьким ребенком вернулись домой, где муж продолжит процесс реабилитации", - сообщила подруга боксера Симон Год.

Сейчас состояние Стивенсона значительно улучшилось, есть надежда, что 41-летний экс-чемпион мира сможет полностью восстановиться и вернуться к полноценной жизни.

Напомним, 16 февраля было опубликовано первое фото соперника Александра Гвоздика канадца Адоинса Стивенсона после выхода из комы и когда сделал первые шаги.