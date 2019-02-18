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18.02.2019  12:31   

Теннис: харьковская спортсменка выиграла турнир ITF

Марина Чернышова побила в турнире серии «ITF World Tennis Tour», который проходил в Анталии (Турция).


// city.kharkov.ua

В финале соревнований 19-летняя спортсменка обыграла соперницу из Японии Юки Найто со счетом 7:6 (2), 2:6, 6:2.

Марина Чернышова занимает 570-е место в мировом рейтинге. Это седьмая победа в ее спортивной карьере. Так, в 2017 году харьковчанка выиграла пять турниров и еще один – в 2018 году.

За победу на турнире в Турции Марина Чернышова получила 100 очков в зачет рейтинга «ITF World Tennis» и более 2 тыс. долл. призовых.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  теннис, чернышова, харьков
 
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