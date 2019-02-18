Баскетбол. Харьковский Политехник смог спасти матч и обыграть Николаев (ВИДЕО)

18.02.2019 14:49

Неудачно стартовав, баскетболисты Первой столицы с четвертой попытки взяли верх над гостями с юга.

Долгое время уходили от харьковчан пробеды над николаевцами - поражения в октябре (72:65), ноябре (75:77), январе (94:78).

И лишь в четвертом круге чемпионата харьковской команде удалось взять реванш. Проведя напряженный матч с БК «Запорожье» и имея один день на отдых, «политехники» смогли продемонстрировать напористый баскетбол и сокрушить соперника.

Начал «Политехник» неуверенно - 2:11, но быстро опомнился и сократил счет 11:11. Блистальную игру в первой четверти показал капитан «Николаевцев» Алексей Онуфриев. Он один первые семь минут игры забил «Политехнику» 14 очков. «Корабелы» закончили четверть в плюсе 19:22.

Далее харьковские баскетболисты усилили нажим. Помог команде своими точными дальними Роман Козлов, и как обычно «зажигали» в игре Кромер и Грэм. Ушли на большой перерыв хозяева площадки с минимальным преимуществом 41:40.

Третий период прошел по сценарию: «Политехник» отпускает соперника, а потом догоняет и так несколько раз. Итог третьей четверти — 62:60.

В начале заключительной десятиминутки харьковчанам удалось сделать успешный спурт и удержать очковое преимущество до конца игры 86:81.

Лидерами БК «Политехник» по результативности в этой встрече были: Кромер – 24, Грэм - 22, Козлов – 18, Девис – 11.

Политехник (Харьков) - Николаев 86:81 (19:22, 22:18, 21:20, 24:21)