18.02.2019 16:19

Металлист 1925: пока без тонуса, но с победой и ничьей в матчах против Авангарда (ВИДЕО)

Наставник команды доволен игрой лишь на половину.



//metalist1925.com

23 марта у харьковского Металлиста 1925 матчем против Днепра стартуют поединки национального первенства.

В рамках подготовки к нему клуб еа поле Учебно-тренировчного центра в Высоком провел товарищеские поединки против краматорского Арсенала.

В первой футбольной баталии харьковчане выиграли 3:0.

Вторая завершилась безголевой ничьей - 0:0.

16 февраля 2019 Высокий. Учебно-тренировочный центр.

Поединки позволили тренерскому штабу нашей команды не только проверить в деле всех своих футболистов, но и посмотреть на ряд игроков "дублю".

На первый поединок и Александр Горяинов, и Александр Косевич выставили номинально вторые составы, которые были сформированы из молодых игроков и тех, что до недавнего времени находились на просмотре (это больше касается именно гостей).

Хозяева же в первой игре задействовали и нескольких "железных" игроков основы осенней части сезона. Это, прежде всего, Назар Мельничук и Егор Коваленко.

Первый полностью взял под свой контроль правую бровку, второй с бразильцами Пабло и Фабиньо создал достаточно неплохой треугольник в центре поля.

Судьбу этого матча решили стартовые отрезки обоих таймов, а также концовка первого. Сначала Кирилл Ермошенко точным ударом завершил быструю контратаку, впоследствии Максим Ермоленко добил мяч в сетку после того, как вратарь парировал удар головой Дмитрия Прихно. А вот во втором тайме забил и сам Дмитрий. После углового в исполнении Пабло, Прихно головой поразил угол ворот Руслана Ефанова.

Вторая дуэль "Металлисту 1925" и "Авангарда" была менее зрелищной. Если в матче "вторых" складов харьковчане нанесли 17 ударов по воротам (из них десятая плоскость), то в этом ограничилась тремя (одним - в плоскость).

Гости, наоборот, в атаке были более активными (7/4 по ударам против 8/1 в первой игре), они имели несколько неплохих моментов для взятия ворот, но в итоге не забили ни одни, ни другие. Отметим, что на 76-й Егор Чегурко все же "пробил" Вадима Солдатенко, но лайнсмен Александр Жуков зафиксировал довольно сомнительный офсайд.