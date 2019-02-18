18.02.2019 17:17

Битва корпораций: определены победители шестого этапа

Этап спортивного корпоративного турнира «Битва корпораций» по боулингу прошел 16 февраля в одном из развлекательных комплексов города Харькова.



//city.kharkov.ua

В отборочных этапах и на стадии полуфинала сражались 25 компаний.

Восемь лучших коллективов встретились в финале. Победу одержала команда «Владар», серебряным призером стала компания «Атлант», бронзовым - «Whitebox».

Отметим, что «Битва корпораций» состоит из двух кубков по пяти видам спорта.

В Осеннем кубке уже определены победители в спортивном покере, мини-футболе, стритболе, настольном теннисе и интеллектуальной игре «Mad Head».

В Весенний кубок кроме боулинга входят соревнования по бадминтону, стрельбе из лука, легкой атлетике и пляжному волейболу.