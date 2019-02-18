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18.02.2019  17:31   

Харьковские легкоатлеты привезли медали с чемпионата Украины по метаниям

Спортсмены Харьковской области завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали на зимнем чемпионата Украины по легкоатлетическим метаниям среди взрослых, молодежи, юниоров и юношей в Мукачево.


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Золотые медали были на счету метателей диска. Никита Нестеренко победил в соревнованиях среди мужчин (60,45 м), а Анна Дунаевская в соревнованиях среди молодежи U23 (44,92 м).

Серебряными призерами чемпионата стали Евгений Максименко - метание диска 1,75 кг среди юниоров U20 (44,58 м) и Татьяна Онищенко - метание копья среди юниорок (37,92 м).

В свою очередь бронзовую медаль в соревнованиях по метанию диска 1 кг среди женщин с результатом 44,6 м завоевала Екатерина Нестеренко.

Всего в соревнованиях принимали участие спортсмены из 22-х регионов Украины. В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла четвертое место. Первое было за командой Днепропетровской области, второе завоевали легкоатлеты Киевской области, а третье - Черкасской области.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  легкая атлетика, харьков
 
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