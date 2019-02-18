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18.02.2019  18:19   

Тхэквондо. Харьковчане - призеры международного турнира в Турции

C 13 по 17 февраля в Турции проходил международный турнир по тхэквондо ВТФ «Turkish Open 2019», на котором харьковские спортсмены завоевали серебряную и бронзовую награды.


//kharkivoda.gov.ua
В соревнованиях среди мужчин Константин Костеневич стал серебряным призером в весовой категории до 74 кг.
 
На пути к финалу он со счетом 25:2 разгромил соперника из Турции, затем по счету 23:2 победил спортсмена из Азербайджана и 21:7 еще одного турецкого тхеквондиста, после чего со счетами 22:9 и 5:0 одолел представителей Казахстана.
 
Но в финале уступил 6:8 чемпиону Азии и серебряному призеру чемпионата мира Никите Рафаловичу из Узбекистана.
 
Кроме того, в весовой категории до 59 кг среди юниорок бронзовую медаль завоевала Вера Процветаева.
 
На пути к медали она одолела двух соперниц из Турции со счетом 12:9 и 15:9, но в полуфинале уступила другой турецкой спортсменке, которая в итоге стала серебряным призером турнира.
 
Всего на данном турнире украинские тхеквондисты завоевали 3 серебряные и 3 бронзовые медали.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  тхэквондо, серебро и бронза, харьков
 
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