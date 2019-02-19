19.02.2019 12:14

Определились лучшие черлидерши еще трех районов Харькова

На этот раз в состязаниях принимали участие группы поддержки и Слободского, Холодногорского и Московского районов.



//sportevents.kharkiv.ua

16 февраля в спортивном комплексе «Звезда» определены победители районного этапа школьной лиги по черлиденгу и групп поддержки среди учеников Слободского, Холодногорского и Московского районов.

Всего было представлено 27 команд. От Слободского района было представлено 9 школ: №114, №44, №60, №77, №82, №83, №91, №151 и №178, от Холодногорского района - 7 школ: №136, №152, №108 , №86, №18, №126, №87 и от Московского района - 10 школ: №25, №111, №140, №142, №143, №97, №139, №128, №122 и №84.

По итогам проведенных соревнований первые места были распределены следующим образом:

Слободской район: I место - гимназия №82,

Холодногорский район: I место - школа № 136,

Московский район: I место - школа №139.

Наомним, что ранее определились победители среди учеников Новобаварского, Немышлянского и Основянского районов.

Следующие соревнования районного этапа состоятся 23 февраля в спортивном комплексе «Звезда» Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба (ул. Динамовская, 3-А).