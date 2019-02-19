Главная Новости Спорт Определились лучшие черлидерши еще трех районов Харькова
19.02.2019  12:14   

Определились лучшие черлидерши еще трех районов Харькова

На этот раз в состязаниях принимали участие группы поддержки и Слободского, Холодногорского и Московского районов.


//sportevents.kharkiv.ua
16 февраля в спортивном комплексе «Звезда» определены победители районного этапа школьной лиги по черлиденгу и групп поддержки среди учеников Слободского, Холодногорского и Московского районов.
 
Всего было представлено 27 команд. От Слободского района было представлено 9 школ: №114, №44, №60, №77, №82, №83, №91, №151 и №178, от Холодногорского района - 7 школ: №136, №152, №108 , №86, №18, №126, №87 и от Московского района - 10 школ: №25, №111, №140, №142, №143, №97, №139, №128, №122 и №84.
 
По итогам проведенных соревнований первые места были распределены следующим образом:
 
Слободской район: I место - гимназия №82,
 
Холодногорский район: I место - школа № 136,
 
Московский район: I место - школа №139.
 
Наомним, что ранее определились победители среди учеников Новобаварского, Немышлянского и Основянского районов.
 
Следующие соревнования районного этапа состоятся 23 февраля в спортивном комплексе «Звезда» Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба (ул. Динамовская, 3-А).
Источник:   Харьковская школьная лига по черлидингу
 Тэги:  черлидинг, группы поддержки, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.02 Спорт Стали известны сильнейшие черлидерши трех районов Харькова 09.01 Спорт Черлидинг. Уникальная харьковская команда, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса (ВИДЕО) 05.07 Спорт Харьковчанки стали серебряными призерами чемпионата Европы по черлидингу
 
 

Видео

В Харькове на базе старого БТИ строят уникальный проект для всей Украины - "Будинок нерухомості"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 