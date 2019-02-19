19.02.2019 12:49

Прошел II тур финального турнира Харьковской школьной регбийной лиги

На этих выходных, 16 и 17 февраля, в спортивном зале КЗ «ШВСМ» (ул. Динамовская, 5-А) состоялся II тур финального турнира Харьковской школьной регбийной лиги.



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По итогам второго тура, первую позицию в группе "А" занимает гимназия № 86, в группе "В" турнирную таблицу возглавила команда гимназии №163.

Подробно с результатами можно ознакомиться здесь.

По результатам двух туров регбийной лиги, турнирную таблицу лучших бомбардиров Харьковской школьной регбийной лиги сезона 2018/2019 возглавляет ученик специализированной школы №77 - Даниил Костенко.

ІІІ тур Харьковской школьной регбийной лиги состоится 2-3 марта.

Отметим, что чемпион Харьковской школьной регбийной лиги сезона 2018/2019 определится 16 марта 2019 года. Финальные игры пройдут в спортивном зале КЗ «ШВСМ».

Напомним, что финальный турнир ХШРЛ состоит из 4-х туров, в котором принимают участие 17 команд, которые распределились на две группы: группа "А" (9 команд) и группа "В" (8 команд).