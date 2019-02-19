Прошел II тур финального турнира Харьковской школьной регбийной лиги

На этих выходных, 16 и 17 февраля, в спортивном зале КЗ «ШВСМ» (ул. Динамовская, 5-А) состоялся II тур финального турнира Харьковской школьной регбийной лиги.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Учеба, Вдобавок звезды наделят повышенной работоспособностью, позволяющей при желании горы свернуть.
Ночью понижение температуры до -12°С. До рассвета небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. На дорогах гололедица.
В этот день в 1930 году впервые в истории в воздух поднялась корова.
влажн.:
давл.:
ветер: