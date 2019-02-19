19.02.2019 13:58

Свитолина с победы начала защиту чемпионского титула в Дубае

Представительница харьковской школы тенниса на отказе соперницы прошла в третий круг.



wtatennis.com

Первая ракетка Украины и шестая в мировом рейтинге Элина Свитолина вышла в третий круг на турнире в Дубае. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ее соперница Онс Жабер из Туниса (WTA 56) отказалась от продолжения борьбы при счете 6:7 (4:7), 0:4. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.

За выход в четвертьфинал украинская теннисистка поспорит с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания, WTA 19) - Чжэн Сайсай (Китай, WTA 41).

Элина Свитолина является действующей чемпионой турнира, которая в прошлогоднем финале обыграла россиянку Дарью Касаткину со счетом 6:4, 6:0.

Также во вторник, 19 февраля, в Дубае сыграет еще одна украинка Леся Цуренко (WTA 23) - она будет противостоять китаянке Чжу Линь (WTA 107).