Главная Новости Спорт Свитолина с победы начала защиту чемпионского титула в Дубае
19.02.2019  13:58   

Свитолина с победы начала защиту чемпионского титула в Дубае

Представительница харьковской школы тенниса на отказе соперницы прошла в третий круг.


wtatennis.com

Первая ракетка Украины и шестая в мировом рейтинге Элина Свитолина вышла в третий круг на турнире в Дубае. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ее соперница Онс Жабер из Туниса (WTA 56) отказалась от продолжения борьбы при счете 6:7 (4:7), 0:4. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.

За выход в четвертьфинал украинская теннисистка поспорит с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания, WTA 19) - Чжэн Сайсай (Китай, WTA 41).

Элина Свитолина является действующей чемпионой турнира, которая в прошлогоднем финале обыграла россиянку Дарью Касаткину со счетом 6:4, 6:0.

Также во вторник, 19 февраля, в Дубае сыграет еще одна украинка Леся Цуренко (WTA 23) - она будет противостоять китаянке Чжу Линь (WTA 107).

Источник:   РБК
 Тэги:  теннис, свитолина, харьков, защита, чемпион
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.02 Спорт Теннис: харьковская спортсменка выиграла турнир ITF 15.02 Спорт Экс-первая ракетка мира остановила воспитанницу харьковского тенниса в шаге от первого финала сезона 14.02 Спорт Теннис. Харьковчанка Свитолина установила личный рекорд в Дохе (ВИДЕО)
 
 

Видео

Баскетбол. Харьковский «Политехник» смог спасти матч и обыграть Николаев. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 