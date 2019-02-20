20.02.2019 12:48

Гандбол. Состоялся открытый чемпионат Харькова

В спорткомплексе имени Юрия Пояркова состоялся открытый чемпионат Харькова по гандболу среди юношей, которые не старше 12-ти лет.



//objectiv.tv

Как сообщает МГ Объектив, шесть команд играли по круговой системе. Три из них представляли харьковскую КДЮСШ №1, по одной на каждый возраст — 2006, 2007 и 2008 года рождения. Один коллектив был из КДЮСШ №3 Харькова, также играли гости из Сум и команда из Купянска. В этом райцентре Харьковской области с сентября прошлого года возобновились занятия гандболом среди детей.

Решающими в распределении мест стали матчи первого игрового дня. Старший состав КДЮСШ №1 обыграл Сумы со счетом 20:10, в итоге харьковчане заняли первое место, сумчане — второе. «Средняя» команда первой спортшколы также на старте переиграла земляков из третьей КДЮСШ 10:6 и стала бронзовым призером турнира.

«С сентября в нашей школе работают четыре тренера, они набрали детей с 2006-го по 2009-й года рождения, — говорит директор КДЮСШ №1 Юрий Андрусенко. — Это турнир как раз и планировался для того чтобы дети поиграли в большом зале. Проблем с набором уже немного. Люди узнали, что такое гандбол, им нравится. Кончено, сложнее набирать, чем на футбол. Но мы увеличили массовость и работаем теперь в четырех общеобразовательных школах».

В марте Харьков примет финальную часть девичьего чемпионата Украины «Стремительный мяч».