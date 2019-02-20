Главная Новости Спорт Теннис. Харьковчанка Свитолина - в третьем раунде турнира в Дубае (ВИДЕО)
20.02.2019  14:19   

Теннис. Харьковчанка Свитолина - в третьем раунде турнира в Дубае (ВИДЕО)

Матч завершился отказом соперницы.


http://tennisua.org
Первая ракетка Украины, харьковчанка Элина Свитолина преодолела второй круг на турнире WTA серии Premier 5 - Dubai Duty Free Tennis Championships - в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) с призовым фондом $ 2828000.
 
Встреча посеянной под 6-м номером Свитолиной с представительницей Туниса Унс Джабур (№56 рейтинга WTA) завершилась досрочно, при счете 7:6 (7:4), 4:0 в пользу 24-летней харьковчанки ее соперница отказалась продолжать поединок из-за травму.
 
В следующем раунде харьковчанка сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.
 
На данный момент, по личным встречам ведет Свитолина 5:3. В 4-х из 5 случаев (1- на грунте) украинка (включая крайнюю их встречу в августе 2017) побеждала испанку на жестком покрытии, как и турнир ныне проходящий в ОАЭ. Что касается испанки, то она все три победы над Элиной одержала на трех разных покрытиях. На харде - в марте 2017 года.   
 
Тэги:  теннис, свитолина, харьков
 
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