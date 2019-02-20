Главная Новости Спорт Пробежка с чемпионами состоялась в Харькове
20.02.2019  16:41   

Пробежка с чемпионами состоялась в Харькове

Традиционная зимняя «Пробежка с чемпионами» состоялась в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького.


//city.kharkov.ua
Мероприятие посетили около 80 человек, девять чемпионов по различным видам спорта.
 
Участников забега приветствовал заместитель городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.
 
После пробежки была проведена танцевальная разминка, а по завершении все желающие могли пообщаться с чемпионами.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  пробежка с чемпионами, парк горького, харьков
 
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