20.02.2019 16:41

Пробежка с чемпионами состоялась в Харькове

Традиционная зимняя «Пробежка с чемпионами» состоялась в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького.



//city.kharkov.ua

Мероприятие посетили около 80 человек, девять чемпионов по различным видам спорта.

Участников забега приветствовал заместитель городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.

После пробежки была проведена танцевальная разминка, а по завершении все желающие могли пообщаться с чемпионами.