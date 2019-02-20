Пробежка с чемпионами состоялась в Харькове

Традиционная зимняя «Пробежка с чемпионами» состоялась в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького.
Многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. Но не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Облачно, ночью небольшие осадки, местами по области туман, гололед. Днем снег, метель. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный президентом 11 февраля 2015 года.
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