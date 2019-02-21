21.02.2019 08:20

Отстаивая чемпионский титул Свитолина разгромила 19 ракетку мира на пути в 1/4 финала

Шестая ракетка мира, представительница харьковской школы тенниса, не имела значительных проблем в противостоянии 1/8 финала теннисного турнира в Дубае против испанки Гарбинье Мугурусы,



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Шестая сеяная соревнований в первой партии реализовала три брейка против одного в 12-й сеяной из Испании, а в следующем сете защитила все геймы на своей подаче, выиграв встречу 6: 1, 6: 2.

На победу Свитолина потратила только 1:00 и 4 минуты при 1 Эйсу и 2 двойных ошибках.

Теперь бывшая харьковчанка ведет в личном противостоянии с Мугурусой 5: 3.

Добавим, в четвертьфинале Свитолина сыграет против еще одной испанки 26-го номера WTA Карлы Суарес Наварро.