С харьковского «Металлиста» на франкфуртскую «Коммерцбанк Арену» игроки «Шахтера» отправились ставить новый рекорд, независимо от исхода матча

Харьковчанам этот стадион мог запомниться боем Владимира Кличко в 2010 году. Именно здесь легендарный боксер защитил титулы IBF, WBO и IBO в поединке против Сэмюэла Питера.
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Айнтрахт-Шахтер во Франкфурте станет рекордным, 71-м поединком в футбольных отношениях украинских и немецких клубов. После стартового свистка немецкие команды станут самыми частыми соперниками украинских футбольных клубов.
После встречи в Харькове немцы догнали итальянцев и теперь представители этих двух стран делят первую и вторую строчку по числу игр с украинскими командами. Об этом сообщает FootballUA.
Первый матч был сыгран в 1973 году. Тогда киевское Динамо в 1/8 финала Кубка УЕФА одолело Штутгарт (2:0). Из 70-ти сыгранных поединков украинские команды побеждали в 23-х матчах, ничья была зафиксирована 16 раз и 31 раз побеждали немцы.
Топ-5 самых частых стран для украинских клубов:
Арена, построенная в так называемом «франкфуртском лесу», вмещает в себя 51 500 человек, и в день матча она будет заполнена до отказа. Судя по трибунам за день до матча, фанаты Айнтрахта подготовили сюрприз - на местах уже расположены колпаки красного и серебристого цвета, что обещает зрелищный перформанс.
Главный тренер «горняков» Паулу Фонсека тактических секретов на пресс-конференции раскрывать не стал, но искренне признал, что Максим Малышев не может полноценно заменить Тараса Степаненко. И почти развеял мысли о дебюте Валерия Бондаренко, также отметив, что игрок пока не готов играть со старта.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: выполняя роль советчика или опекуна, люди будут наслаждаться своей значимостью.
Облачно, ночью небольшие осадки, местами по области туман, гололед. Днем снег, метель. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
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