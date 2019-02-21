Главная Новости Спорт С харьковского «Металлиста» на франкфуртскую «Коммерцбанк Арену» игроки «Шахтера» отправились ставить новый рекорд, независимо от исхода матча
21.02.2019  08:55   

С харьковского «Металлиста» на франкфуртскую «Коммерцбанк Арену» игроки «Шахтера» отправились ставить новый рекорд, независимо от исхода матча

Харьковчанам этот стадион мог запомниться боем Владимира Кличко в 2010 году. Именно здесь легендарный боксер защитил титулы IBF, WBO и IBO в поединке против Сэмюэла Питера.


://isport.ua

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Айнтрахт-Шахтер во Франкфурте станет рекордным, 71-м поединком в футбольных отношениях украинских и немецких клубов. После стартового свистка немецкие команды станут самыми частыми соперниками украинских футбольных клубов.

После встречи в Харькове немцы догнали итальянцев и теперь представители этих двух стран делят первую и вторую строчку по числу игр с украинскими командами. Об этом сообщает FootballUA.

Первый матч был сыгран в 1973 году. Тогда киевское Динамо в 1/8 финала Кубка УЕФА одолело Штутгарт (2:0). Из 70-ти сыгранных поединков украинские команды побеждали в 23-х матчах, ничья была зафиксирована 16 раз и 31 раз побеждали немцы.

Топ-5 самых частых стран для украинских клубов:

  1. Италия - 70 матчей;
  2.  Германия - 70;
  3.  Франция - 67;
  4.  Испания - 60;
  5.  Англия - 59.

Арена, построенная в так называемом «франкфуртском лесу», вмещает в себя 51 500 человек, и в день матча она будет заполнена до отказа. Судя по трибунам за день до матча, фанаты Айнтрахта подготовили сюрприз - на местах уже расположены колпаки красного и серебристого цвета, что обещает зрелищный перформанс.

Главный тренер «горняков» Паулу Фонсека тактических секретов на пресс-конференции раскрывать не стал, но искренне признал, что Максим Малышев не может полноценно заменить Тараса Степаненко. И почти развеял мысли о дебюте Валерия Бондаренко, также отметив, что игрок пока не готов играть со старта.

Источник:   isport.ua
 Тэги:  металлист, харьков, стадион, шахтер, матч, команда, ответный
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.02 Общество Марш немецких фанатов перед началом матча «Айнтрахт» - «Шахтер» в Харькове   13.02 Спорт Немецкие чартеры с футболистами и болельщиками начали прибывать в международный аэропорт Харькова (ФОТО) 11.02 Спорт От принимающей стороны в Харькове немецкие «орлы» потребовали чай кофе и отдельную раздевалку для тренеров
 
 

Видео

Випускниця "Політеха" Анна Корсун виборюватиме право представляти Україну на "Євробаченні" в Тель-Авіві. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 