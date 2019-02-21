21.02.2019 08:55

С харьковского «Металлиста» на франкфуртскую «Коммерцбанк Арену» игроки «Шахтера» отправились ставить новый рекорд, независимо от исхода матча

Харьковчанам этот стадион мог запомниться боем Владимира Кличко в 2010 году. Именно здесь легендарный боксер защитил титулы IBF, WBO и IBO в поединке против Сэмюэла Питера.



://isport.ua

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Айнтрахт-Шахтер во Франкфурте станет рекордным, 71-м поединком в футбольных отношениях украинских и немецких клубов. После стартового свистка немецкие команды станут самыми частыми соперниками украинских футбольных клубов.

После встречи в Харькове немцы догнали итальянцев и теперь представители этих двух стран делят первую и вторую строчку по числу игр с украинскими командами. Об этом сообщает FootballUA.

Первый матч был сыгран в 1973 году. Тогда киевское Динамо в 1/8 финала Кубка УЕФА одолело Штутгарт (2:0). Из 70-ти сыгранных поединков украинские команды побеждали в 23-х матчах, ничья была зафиксирована 16 раз и 31 раз побеждали немцы.

Топ-5 самых частых стран для украинских клубов:

Италия - 70 матчей; Германия - 70; Франция - 67; Испания - 60; Англия - 59.

Арена, построенная в так называемом «франкфуртском лесу», вмещает в себя 51 500 человек, и в день матча она будет заполнена до отказа. Судя по трибунам за день до матча, фанаты Айнтрахта подготовили сюрприз - на местах уже расположены колпаки красного и серебристого цвета, что обещает зрелищный перформанс.

Главный тренер «горняков» Паулу Фонсека тактических секретов на пресс-конференции раскрывать не стал, но искренне признал, что Максим Малышев не может полноценно заменить Тараса Степаненко. И почти развеял мысли о дебюте Валерия Бондаренко, также отметив, что игрок пока не готов играть со старта.